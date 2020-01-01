فيديو.. أمريكي يخطب في شوارع نيويورك: المسيح على الأبواب

في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت البؤرة الأولى لنشر المرض، انتشر فيديو لرجل أمريكي يخطب في شوارع نيويورك، مطالبًا الأمريكيين بالتوبة ومُبشرًا بظهور المسيح.

وقال الشاب الذي يتجول في شوارع نيويورك ويخطب بصوتٍ عالٍ: "توبي يا مدينة نيويورك، المسيح يسوع سيأتي قريبًا، وهو الملك، هو رب الأرباب وملك الملوك، الألف والياء البداية والنهاية".

وأضاف الشاب الذي يرتدي ملابس رثة: "نيويورك خطاياكي ملأت كأس غضب الرب، وهو غاضب عليكي للغاية.. هل تعلمين أن أطفالك يتم إزالتهم من الرحم؟ يتم إجهاضهم دون وجه حق تحت مسمى هذا ما يريحني ويناسبني ويعجبني".

الشاب: يجب أن تتوبوا قبل انتهاء الوقت

وتابع: "أنانيتنا وكبرياؤنا دمرونا، هل تسمعين يا نيويورك اليوم صوت الرب وهو يسألك أن تخضعين أمامه؟ إذا هربتي إلى المسيح لن يرفضك، سوف يجعلك الرب له ويلبسك لباس البر، سيعطيك رداء تسبيح عوض الروح اليائسة، الله يستطيع أن يشفي هذه الأرض من كل الأمراض والأوبئة والفيروسات والبكتيريا".

وواصل الشاب الذي لقي تفاعلًا بسيطًا من المارة: "لا يجب أن تعيش خائفًا، خائفين جدًا من الموت حيث ستعيش روحك إلى الأبد، ويومًا سنقف أمام الرب عراة بخطايانا ونحاسب على كلماتنا وخطايانا في الدنيا.. اليوم يوم خلاص لا تغلق أذنيك عن صوت القدير، نحن أمة شريرة يا أمريكا، يجب أن نتوب".

واستمر في الوعظ والخطبة: "يا مدينة نيويورك.. يا له من وقت عصيب الذي تمرين به الآن، يد الرب ضدك ويجب أن تتوبي، اطلبوا الرب ما دام موجود.. ادعوه فهو قريب يجب أن تتوبوا قبل أن ينتهي الوقت".