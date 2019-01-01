"شهادة المناعة".. طريقة مبتكرة لإعادة الناس إلى الشارع

05:05 ص | الأربعاء 01 أبريل 2020
شوارع ألمانيا أثناء الحجر المنزلي

شوارع ألمانيا أثناء الحجر المنزلي

كتب: وكالات

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تدرس الحكومة الألمانية، طريقة مبتكرة لإعادة مواطنيها إلى الشوارع من جديد، في ظل الحجر المنزلي المفروض، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

الحجز المنزلي، الذي جرى فرضه في عدد كبير من دول العالم، يتسبب في أضرار اقتصادية على المدى البعيد، ما دفع ألمانيا، لوضع خطة مقترحة من أجل إعادة حركة الشارع إلى طبيعتها بعض الشيء.

وتدرس ألمانيا، إعادة الناس إلى الشوارع، بنظام "شهادات المناعة"، إذ يسمح لآلاف المواطنين، بالنزول إلى الشارع ولكن بعد حصولهم على شهادة تثبت مناعتهم ضد وباء كورونا، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

ويعمل الباحثون في مركز "هيلمهولتز" لأبحاث العدوى في "براونشفايج"، في اختبار الأجسام المضادة الآلاف المواطنين خلال الأسابيع المقبلة، من أجل منح الشهادة إلى الذين تنطبق عليهم الشروط.

ويعد المتعافين من فيروس كورونا هم المستهدفون بهذا الاختبار، إذ يتم دراسة ما إذا كانت أجسامهم قد كونت أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، تجعلهم في حماية من التعرض إليه مجددًا، ما يجعل نزولهم إلى الشارع وممارسة عاداتهم اليومية أمر آمن.

وسجلت ألمانيا حتى الآن 71 ألف إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ما يقترب من 800 حالة وفاة.

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