إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها في الحظر بفيديو على "تيك توك"

إيمي طلعت زكريا
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مقطع فيديو "تيك توك"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت فيه "إيمي"، بمقطع شهير لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، في مشهد من فيلم "خالتي فرنسا"، حيث ظهرت"إيمي"، ويوجد في خلفها صورة كبيرة لوالدها.
يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، الذى عرض فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
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