صور.. حقيقة العثور على "دب" يتجول بشوارع كفر الدوار أثناء الحظر

قالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إن ما تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعى من صور دُب يظهر فى أحد شوارع مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أثناء حظر التجوال، غير حقيقى، ولا يوجد أي شيء غريب بشوارع المدينة، وكل ما تم تداوله شائعات روجها أشخاص غير مسؤولين.

وكان رواد فيسبوك بكفر الدوار، التى يتجاوز عدد سكانها مليون ونصف نسمة، قد نشروا صورًا مأخوذة من كاميرا مراقبة، وقالوا إن هذه الصور تم التقاطها من شارع مدرسة صلاح سالم بكفر الدوار، الأمر الذى أثار حالة من الخوف بين المواطنين بالمدينة، ودفعهم إلى طرح العديد من الأسئلة حول صحة هذا الكلام.

بالتواصل مع الجهات الأمنية ومسئولين بالوحدة المحلية، نفوا صحة هذه الصور، وأكدا أنها غير موجودة بالمدينة، وغالبا تم تحرير الصورة على برنامج فوتوشوب، مؤكدين أن المنطقة آمنة ولا يوجد ما يثير الخوف والفزع، وشددوا على عدم ترويج الشائعات، محذرين من عقوبات سيتم فرضها ضد كل من يروج أكاذيب وشائعات.