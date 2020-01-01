بينهم ثلاثي ريال مدريد.. لاعبون خالفوا قواعد الحجر الصحي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول حول العالم، إلى إيقاف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى تطبيق نظام الحجر الصحي في البلاد، بالرغم من ذلك، خالف عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة، قواعد الحجر الصحي، على رأسهم لاعبي ريال مدريد الإسباني.

ثلاثي ريال مدريد

تخصصّ نجوم ريال مدريد، في اختراق الحجر الصحي المفروض في إسبانيا، الذي بدأه لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، بعد هروبه من الحجر الصحي، الذي كان موضوعا فيه بإسبانيا، من أجل التوجه إلى صربيا، للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحكومة الصربية، قررت إغلاق أبوابها أمام المواطنين، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ما قد يصعب عودته إلى إسبانيا قبل استئناف مباريات الدوري الإسباني، خاصة وأنها لم تذكر موعد استئناف رحلاتها مرة أخرى.

كما أكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس، على كسر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قواعد الحجر الصحي، وذلك بعد نهاية الأسبوع الأول، لواقعة إصابة أحد لاعبي كرة السلة هناك بكورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كسر القواعد من زيدان، بالتنقل بين منزليه في مدريد، جاء يومي 14 و15 مارس الجاري، حيث شاهده جيرانه، يدخل رفقة عائلته، بالرغم من قرار النادي الملكي بالحجر الصحي لجميع الأفراد المتواجدين بالنادي.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية، أن الجناح الويلزي جاريث بيل، سبق مدربه زيدان بكسر قواعد الحجر الصحي، عندما خرج لممارسة رياضة الجولف.

ثنائي مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية بريطانية، على أن صانع الألعاب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، بات مهددا بعقوبة قاسية، بعد خرقه قواعد الحجر الصحي، التي فرضها عليه ناديه الإنجليزي.

وكان محرز، شارك نهاية الأسبوع الماضي في سهرة صاخبة بجانب نجوم الكرة الإنجليزية، على غرار زميله كايل والكر، ونجم فريق توتنهام دالي آلي.

لاعبو يوفنتوس

وعلى الرغم من تداول العديد من الأنباء عن كسر لاعبي يوفنتوس دوجلاس كوستا، وميراليم بيانيتش، وجونزالو هيجواين، وسامي خضيرة، لقواعد الحجر الصحي، إلا أن النادي الإيطالي، أكد على سماحه للاعبين بمغادرة إيطاليا.

قائد أستون فيلا

أعلن نادى أستون فيلا الإنجليزى، عبر بيان على موقع الرسمي، تغريم قائد الفريق جاك جريليش بمبلغ مالي لصالح مؤسسة المستشفيات الجامعية الخيرية في برمنجهام، بسبب مخالفته تعليمات العزل الصحي المفروضة على اللاعبين بسبب انتشارفيروس كورونا المستجد.

وكان اللاعب قد وقع في حادثة تصادم بسيارته، بعدما غادر منزله، كاسرًا بذلك قواعد الحجر الصحي.

لاعب سيلتا فيجو

اخترق الدولي الدنماركي بيوني سيستو، لاعب سيلتا فيجو الإسباني، قواعد الحجر الصحي المفروضة في إسبانيا بسبب كورونا، بعدما قطع مسافة 1864 ميلاً من إسبانيا إلى الدنمارك بسيارته، بحسب صحيفة "كوبي فيجو" المقربة من سيلتا فيجو.

مهاجم إيفرتون

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة السرية في إنجلترا، أوقفت اللاعب السنغالي، بايي عمر نياسي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، بعد خرقة قواعد الحجر الصحي في إنجلترا بسبب تفشي كورونا، بعدما شوهد أثناء قيادته سيارته رفقة أحد أصدقائه وبرفقته امرأتين آخريتين بدون ارتدائه حزام الأمان.

المغربي أمين حارث

وجهت الشرطة الألمانية تحذير شديد اللهجة، إلى المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكة، بسبب أختراقه هو وعدد من أصدقائه قواعد الحجر الصحي في ألمانيا، بعد تواجدهم داخل أحد المقاهي الليلية لاحتفالهم بعيد ميلاد أحد أصدقائهم.

وأخبرت الشرطة الألمانية اللاعب بأنه سيتم تصعيد الأمر ومقاضاته في حال تكراره، بحسب موقع "bulinews" الألماني.

كما خرج المدير الرياضي لنادي شالكة للدفاع عن اللاعب الذي شارك في خرق القواعد داخل ألمانيا، ما دفع بعض المواطنين للتبليغ عنه من أجل تفرقة تلك التجمعات التي تشكل خطراً على الجميع، وقال: "لقد علم حجم الخطأ الذي ارتكبه وهو يعتذر عما تسبب فيه ويؤكد عدم تكرره".

مساعد مدرب بيرو

وألقت السلطات البيروفية، القبض على نوبرتو سولانو، مساعد مدرب منتخب بيرو، بعد خرقه للحجر الصحي المفروض على البلاد من أجل رؤية أصدقائه.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن سولانو قام بخرق الحجر الصحي من أجل حضور حفل برفقة بعض أصدقائه ما جعل السلطات تأمر بالقبض عليه وجميع المخالفين لقرار حظر التجول عقب الساعات المسموح بها خلال اليوم، من أجل السيطرة على الوباء داخل البلاد.

وأوضح "سولانو" أسباب خروجه، قائلا: "ذهبت برفقة زوجتي وأفراد أسرتي من أجل تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم، ولكن بمجرد سماع أصوات الموسيقى من خارج المكان أعتقد البعض أنها حفلة وبدأت وسائل الإعلام في تناقل الخبر".