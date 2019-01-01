ندوات "أونلاين" لتوعية شباب أفريقيا بـ"كورونا"

09:08 ص | الأربعاء 01 أبريل 2020
متطوعون فى كيان «صوت شباب أفريقيا»

متطوعون فى كيان «صوت شباب أفريقيا»

كتب: سحر عزازى

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ندوات ولقاءات لأطباء من مختلف التخصصات، يقدمونها عبر الإنترنت لشباب أفارقة غير مصريين، للتوعية بفيروس كورونا المستجد، مبادرة أفريقية بامتياز تحمل عنوان «أفريقيا بلا كورونا»، أطلقها كيان صوت شباب أفريقيا، لمواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره فى القارة السمراء من خلال تقديم معلومات صحيحة لكيفية التعامل معه.

«قررنا نتكاتف معاً ونستند لمصادر موثوقة لنقل المعلومات لجميع الأفارقة من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة الأفريقية»، حسب عبدالغفار أحمد، رئيس صوت شباب أفريقيا، مؤكداً أنه لم يكتفِ بنشر المعلومات بل تتم ترجمتها بلغات محلية أفريقية، وتوصيل كل ما هو جديد فى عالم كورونا وبالأخص ما يتعلق بأفريقيا بطريقة مبسطة وواضحة: «استعنا بأطباء مصريين متخصصين للحديث عن هذا الفيروس كى يستفيد جميع الجنسيات».

تقوم الحملة بعدة نشاطات لمحاربة هذا الفيروس والحد من انتشاره من خلال التوعية المستمرة، منها نشر كل ما هو مستجد فى عالم كورونا، وخصوصاً ما يتعلق بأفريقيا، ومتابعة وزراء الصحة لدول أفريقيا ومعرفة ما هو جديد لديهم، وتكثيف دور توعوى للوقاية من فيروس كورونا. وحسب «عبدالغفار» فهم يقومون بترجمة كل المعلومات عن كورونا بلغات محلية وأكثر تداولاً فى أفريقيا مثل اللغة العربية، السواحلية، الهوسا، الإنجليزية، الفرنسية.

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