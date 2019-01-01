حدث في كفر الشيخ: شريط عازل بين الصيادلة والمرضى "لحد ما تعدي على خير"

09:14 ص | الأربعاء 01 أبريل 2020
شريط فاصل بين العاملين والمترددين على الصيدلية

شريط فاصل بين العاملين والمترددين على الصيدلية

كتب: سمر عبدالرحمن

أخبار متعلقة

"متقربش علشان سلامتك" شعار صيدليات كفر الشيخ للوقاية من كورونا

"متقربش علشان سلامتك" شعار صيدليات كفر الشيخ للوقاية من كورونا

بالصور.. كفر الشيخ تواصل تطهير شوارعها ومنشآتها لمواجهة كورونا

بالصور.. كفر الشيخ تواصل تطهير شوارعها ومنشآتها لمواجهة كورونا

صور.. بحضور المحافظ.. مجلس جامعة كفر الشيخ ينعقد بـ"الكمامات"

صور.. بحضور المحافظ.. مجلس جامعة كفر الشيخ ينعقد بـ"الكمامات"

محلات كفر الشيخ تغلق أبوابها التزاما بالحظر.. والمحافظ: عقوبات للمخالف

محلات كفر الشيخ تغلق أبوابها التزاما بالحظر.. والمحافظ: عقوبات للمخالف

«ماتقربش علشان سلامتك»، شعار رفعه أصحاب عدد من الصيدليات والمعامل الكبرى فى محافظة كفر الشيخ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وللحفاظ على صحة الأهالى، حيث قام البعض بوضع «أشرطة لاصقة»، كمسافة أمان بين المترددين على الصيدليات والمعامل والعاملين بها، كما ارتدى العاملون «كمامات وقفازات» تجنباً لأى عدوى.

لم يكتفِ أصحاب الصيدليات بذلك، بل وضعوا ملصقات بها إرشادات وتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه، بالإضافة لوضع المطهرات والمعقمات ليستخدمها المواطنون مجاناً لدى دخولهم الصيدليات والمعامل، الأمر الذى أسعد المترددين، مطالبين كافة الأماكن والمصالح الحكومية التى يتردد عليها عشرات المواطنين باتباع تلك الإجراءات.

«حاولنا نقلل انتشار العدوى بين المترددين والعاملين بالصيدلية، ونحافظ على مسافات الأمان بينهم، وضعنا شريط لاصق على مسافة أكثر من متر مربع، ووضعنا إرشادات بعدم لمس الزجاج، واستخدام المناديل الورقية لوقاية الموجودين»، هكذا أكد الدكتور أحمد فهمى، صاحب صيدلية فهمى بمدينة كفر الشيخ، مدى التزامهم بإجراءات الوقاية.

«من فضلك حافظ على مسافة الأمان ولا تتخطى الحاجز»، عبارة وضعها أصحاب عدد من المعامل الكبرى داخل كفر الشيخ، منها معمل «المختبر»، الذى وضع أيضاً شريطاً لاصقاً لضمان وجود مسافة آمنة بين العاملين والمترددين على المعمل، وحسب أحد العاملين، الذى طلب عدم ذكر اسمه: «حطينا شريط لاصق وإرشادات للمواطنين، لضمان وقوفهم وجلوسهم على مسافات متباعدة، إحنا بنحافظ على الناس فلازم هما كمان يحافظوا علينا، علشان نعدى المرحلة دى بسلام وأمان».

الأكثر قراءة

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

فيما يلي أشهر 7 نباتات للوقاية من فيروس كورونا وتفادي الإصابة به، أبرزها الكرنب
باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاحي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبد
"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

تفاجأ أهالي محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بانتشار رائحة الياسمين والفل في هواء المدينة الساحلية وذلك في مختلف مناطق المدينة،
قد تصبح جائحة عالمية.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

قد تصبح جائحة عالمية.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

وحذر الخبراء الآن من أن سلالة جديدة من المرض يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصبح الوباء العالمي القادم
صور.. حقيقة العثور على "دب" يتجول بشوارع كفر الدوار أثناء الحظر

صور.. حقيقة العثور على "دب" يتجول بشوارع كفر الدوار أثناء الحظر

قالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إن ما تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعى من صور دُب يظهر فى أحد شوارع مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أثناء حظر التجوال، غير حقيقى