حدث في كفر الشيخ: شريط عازل بين الصيادلة والمرضى "لحد ما تعدي على خير"

«ماتقربش علشان سلامتك»، شعار رفعه أصحاب عدد من الصيدليات والمعامل الكبرى فى محافظة كفر الشيخ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وللحفاظ على صحة الأهالى، حيث قام البعض بوضع «أشرطة لاصقة»، كمسافة أمان بين المترددين على الصيدليات والمعامل والعاملين بها، كما ارتدى العاملون «كمامات وقفازات» تجنباً لأى عدوى.

لم يكتفِ أصحاب الصيدليات بذلك، بل وضعوا ملصقات بها إرشادات وتعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه، بالإضافة لوضع المطهرات والمعقمات ليستخدمها المواطنون مجاناً لدى دخولهم الصيدليات والمعامل، الأمر الذى أسعد المترددين، مطالبين كافة الأماكن والمصالح الحكومية التى يتردد عليها عشرات المواطنين باتباع تلك الإجراءات.

«حاولنا نقلل انتشار العدوى بين المترددين والعاملين بالصيدلية، ونحافظ على مسافات الأمان بينهم، وضعنا شريط لاصق على مسافة أكثر من متر مربع، ووضعنا إرشادات بعدم لمس الزجاج، واستخدام المناديل الورقية لوقاية الموجودين»، هكذا أكد الدكتور أحمد فهمى، صاحب صيدلية فهمى بمدينة كفر الشيخ، مدى التزامهم بإجراءات الوقاية.

«من فضلك حافظ على مسافة الأمان ولا تتخطى الحاجز»، عبارة وضعها أصحاب عدد من المعامل الكبرى داخل كفر الشيخ، منها معمل «المختبر»، الذى وضع أيضاً شريطاً لاصقاً لضمان وجود مسافة آمنة بين العاملين والمترددين على المعمل، وحسب أحد العاملين، الذى طلب عدم ذكر اسمه: «حطينا شريط لاصق وإرشادات للمواطنين، لضمان وقوفهم وجلوسهم على مسافات متباعدة، إحنا بنحافظ على الناس فلازم هما كمان يحافظوا علينا، علشان نعدى المرحلة دى بسلام وأمان».