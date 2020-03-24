أسد وقرود وماعز.. كورونا يضع البشر في المنازل والحيوانات تحتل الشوارع

انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول إلى فرض حجر صحي على المواطنين للحد من تفشي الفيروس، الأمر الذي دفع بعض الحيوانات إلى التجول في الطرق الخالية من السكان، وكان آخرها ظهور الماعز الجبلية.

وقامت مجموعة من الماعز الجبلية بالسيطرة على بلدة "لاندودنو" بشمال مدينة ويلز البريطانية، من خلال التنزه في الشوارع الخالية، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

والتقط المراسل بصحيفة "مانشستر إيفننج نيوز"، أندرو ستيورات، بعض الصور للماعز التي انطلقت في المدينة حيث كانت تتنزه في الحدائق وتأكل الأعشاب، واتصل بالشرطة.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لتجول الحيوانات في الشوارع بالآونة الأخيرة، حيث شهدت تشيلي، ظهور أسد في شوارعها، قبل أن تنجح الشرطة التشيلية في الإمساك به بعد 3 ساعات من تجوله بالشوارع الخالية من السكان، بسبب فرض حظر التجوال هناك للحد من انتشار كورونا، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

El Puma llegó a Santiago pic.twitter.com/gQz3I7IhSS — El Caps en casa (@El_Caps) March 24, 2020

كما شهدت شوارع منطقة "لوبوري" بوسط تايلاند، انتشار مئات القرود، وسط شجار عنيف بينها، من أجل الحصول ولو على "موزة واحدة"، بعدما تسبب فيروس كورونا في انخفاض أعداد السياح الذين عادة ما يجلبون لهم الطعام بشكل كبير، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورصد سكان مدينة مدريد، مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.

En Madrid hay pavos reales por las calles pic.twitter.com/svH2OZus3N — BRUNO CABALA (@BRUNO_CABALA) March 19, 2020

ويكشف الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، من خلال حديثه لـ"الوطن"، الأسباب التي تدفع الحيوانات للتجول في الطريق.

وبدأ "بكير" حديثه قائلا: "هناك 3 أسباب قد تدفع الحيوانات إلى التجول في الشوارع، من بينها نقص الطعام، وذلك بالنسبة للحيوانات المتواجدة في الحدائق، فإذا شعرت تلك الحيوانات بالجوع تبحث عن أي وسيلة للخروج إلى الطرق للبحث عن الطعام".

وتابع: "أما بالنسبة للبلاد التي تتواجد بالقرب من محميات طبيعية أو صحاري بها حيوانات برية، فتقوم الشوارع الخالية بجذب الحيوانات للتجول بها، لأنها تعد بيئة مشابهة للبيئة التي يتواجدون بها، فيعتبرونها كالغابات والصحراء".

وختتم "بكير" حديثه، قائلا: "عدم مهاجمة الإنسان لها، يعد سببًا رئيسيا في تجولهم بالشوارع، لأنهم لا يشعرون بالقلق من اصطيادهم لخلو الشوارع من السكان، لتصبح الأمور مناسبة تماما لتجولهم بالطرق.