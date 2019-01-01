هل لقاح كورونا سيكون جاهزا في أوائل 2021؟

كشفت جونسون آند جونسون (J&J)، عن خططها لبدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا التجريبي، بحلول شهر سبتمبر.

لقاح كورونا سيكون جاهزا في أوائل 2021

وقالت الشركة التي تعد واحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم، إن اللقاح سيكون جاهزا للاستخدام في حالات الطوارئ، أوائل عام 2021، بحسب "روسيا اليوم".

كما التزمت J&J أيضا باستثمار أكثر من مليار دولار مع الوكالة الأمريكية للأبحاث الطبية الحيوية وهيئة البحث والتطوير المتقدمة (BARDA)، للمشاركة في تمويل أبحاث اللقاح.

وفي يناير الماضي، قالت J&J إنها بدأت العمل على لقاح محتمل ضد فيروس كورونا، باستخدام التقنيات المستخدمة في صنع لقاح الإيبولا التجريبي.

ويبدو أن الجهود العالمية جارية لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم، ولكن الخبراء حذروا من أن إعداد اللقاح قد يستغرق أكثر من عام.

وجاءت هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من ادعاء العلماء، أن المتطوعين الأصحاء يجب أن يصابوا عن قصد بالفيروس لتسريع إنتاج اللقاح.

وعلى الرغم من أن نهج المتطوعين الأصحاء المصابين بالعدوى، محفوف بالمخاطر، إلا أن الباحثين يزعمون أن هذا التكتيك يمكن أن "يختصر" شهورا من تطوير اللقاح.

وقد يؤدي تحدي المتطوعين بهذا الفيروس الحي إلى الإصابة بأمراض شديدة وربما الموت، ومع ذلك، فإننا نقول إن هذه الدراسات يمكن أن تقلل من العبء العالمي للوفيات وحالات المرض المتعلقة بفيروس كورونا".

وحُقن مريض بلقاح "مودرنا" (Moderna) في تجربة مبكرة مطلع هذا الشهر، ما جعلها في المركز الأول في السباق لتطوير لقاح قابل للتطبيق.

وحذر العلماء، بقيادة جامعة هارفارد، من أن تأخير اللقاح كل أسبوع "سيصاحبه عدة آلاف من الوفيات على مستوى العالم".