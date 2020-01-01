"حاسب من كورونا".. الصحة العالمية تحذر أصحاب الأمراض المزمنة

فيروس كورونا
في ظل النصائح المستمرة التي توجهها منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد، وجهت تحذيرات جديدة لمن يعانون بعض الأمراض المزمنة، من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بـ"كوفيد 19"، بحسب "سكاي نيوز".
قالت منظمة الصحة العالمية، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، إن مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، قد يكونوا في حالة خطرة إن أصيبوا بفيروس كورونا.
وقدمت المنظمة، عدد من النصائح والتحذيرات لمن يعانون هذه الأمراض، وهي:
- المداومة على تناول أدويتهم بانتظام، والمواظبة على متابعة النصائح الطبية.
- على أصحاب الأمراض المزمنة تخزين أدويتهم بما يكفيهم لمدة شهر على الأقل، لضمان انتظام تناولها، خصوصا في ظل تقييد التنقل في كثير من الدول.
- الابتعاد عمن يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وترك مسافة كافية عند التواصل مع الآخرين بشكل عام.
- غسل الأيد بانتظام.
- الابتعاد عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية، لما لهما من تداعيات خطيرة على صحتهم.
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