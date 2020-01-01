"حاسب من كورونا".. الصحة العالمية تحذر أصحاب الأمراض المزمنة

10:41 م | الثلاثاء 31 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

الأمصال البيطرية: فيروس كورونا الحيوانات مختلف عن "كوفيد - 19"

الأمصال البيطرية: فيروس كورونا الحيوانات مختلف عن "كوفيد - 19"

تحليل بريطاني: فيروس كورونا يهدد اقتصاد تركيا الهشّ 

تحليل بريطاني: فيروس كورونا يهدد اقتصاد تركيا الهشّ 

دعمًا منها لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجدسيتي ايدج تشارك ب 10 ملايين جنيه مساهمة لصندوق تحيا مصر

دعمًا منها لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجدسيتي ايدج تشارك ب 10 ملايين جنيه مساهمة لصندوق تحيا مصر

السفيرة نبيلة مكرم تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

السفيرة نبيلة مكرم تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا

في ظل النصائح المستمرة التي توجهها منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد، وجهت تحذيرات جديدة لمن يعانون بعض الأمراض المزمنة، من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بـ"كوفيد 19"، بحسب "سكاي نيوز".

أصحاب الأمراض المزمنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، إن مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، قد يكونوا في حالة خطرة إن أصيبوا بفيروس كورونا. 

وقدمت المنظمة، عدد من النصائح والتحذيرات لمن يعانون هذه الأمراض، وهي:

- المداومة على تناول أدويتهم بانتظام، والمواظبة على متابعة النصائح الطبية.

- على أصحاب الأمراض المزمنة تخزين أدويتهم بما يكفيهم لمدة شهر على الأقل، لضمان انتظام تناولها، خصوصا في ظل تقييد التنقل في كثير من الدول.

- الابتعاد عمن يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وترك مسافة كافية عند التواصل مع الآخرين بشكل عام.

- غسل الأيد بانتظام. 

- الابتعاد عن التدخين وعدم تناول المشروبات الكحولية، لما لهما من تداعيات خطيرة على صحتهم.

 

الأكثر قراءة

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

فيما يلي أشهر 7 نباتات للوقاية من فيروس كورونا وتفادي الإصابة به، أبرزها الكرنب
باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاحي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبد
"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

تفاجأ أهالي محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بانتشار رائحة الياسمين والفل في هواء المدينة الساحلية وذلك في مختلف مناطق المدينة،
قد تصبح جائحة عالمية.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

قد تصبح جائحة عالمية.. سلالة جديدة من الحمى القرمزية تظهر في بريطانيا

وحذر الخبراء الآن من أن سلالة جديدة من المرض يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصبح الوباء العالمي القادم