تقنية جديدة تكشف ما يعرفه "فيسبوك" عنك

كشفت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقنية جديدة تطلع المستخدم لأول مرة عما يعرفه ويجمعه الموقع عنه من معلومات، حسبما أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

تقنية فيس بوك الجديدة

ولأول مرة يتيح فيسبوك عرض وتنزيل المزيد من المعلومات، التي تجمعها عن المستخدمين، بحيث تكون أكثر شفافية معهم، حيث ستسمح الشركة العملاقة من خلال تلك الأداة الجديدة تقييد المعلومات التي يمكن أن يصل إليها في المستقبل، بحسب وكالة "سبوتنك".

وتختلف الأداة الجديدة عن الأداة السابقة التي كانت قد أطلقتها فيسبوك تحت اسم "Download Your Information"، حيث أن الأداة الجديدة اسمها "Download Your Data"، والتي يمكن أن تعمل على فيسبوك وإنستغرام وتقدم المزيد من المعلومات التي تتعقبها أثناء استخدامك موقعي التواصل.

وتتضمن المعلومات مثلا ما تضيفه إلى ملفك الشخصي أو الملفات التي تتصفحها سرا أو المشاركات الخاصة، ونوعية المحتوى الذي تتصفحه مثل كرة القدم مثلا أو الرياضة أو الأزياء.

وتتضمن تلك الأداة الجديدة أيضا، نوعية الإعلانات التي يجرى استهدافك بها بناء على تفضيلات المحتوى والتصفح الخاصة بك.

وأجبرت فيسبوك على تنفيذ تلك الخطوة، بسبب اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في أوروبا وقانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.