تقنية جديدة تكشف ما يعرفه "فيسبوك" عنك

01:24 م | الثلاثاء 31 مارس 2020
فيس بوك

فيس بوك

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

إطلاق مبادرة "هنساعد بعض" لتوفير منتجات سيدات سفاجا عبر فيس بوك

إطلاق مبادرة "هنساعد بعض" لتوفير منتجات سيدات سفاجا عبر فيس بوك

"دروس للثانوية العامة".. الوفد يواصل برامج تعليمية على "فيس بوك"

"دروس للثانوية العامة".. الوفد يواصل برامج تعليمية على "فيس بوك"

جراحة بنها الجامعي تدشن صفحة "فيس بوك" للتواصل مع المرضى إلكترونيا

جراحة بنها الجامعي تدشن صفحة "فيس بوك" للتواصل مع المرضى إلكترونيا

الكنيسة و"كورونا": مدارس الأحد "أون لاين".. والبابا يلجأ لـ"فيس بوك"

الكنيسة و"كورونا": مدارس الأحد "أون لاين".. والبابا يلجأ لـ"فيس بوك"

كشفت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقنية جديدة تطلع المستخدم لأول مرة عما يعرفه ويجمعه الموقع عنه من معلومات، حسبما أشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

تقنية فيس بوك الجديدة

ولأول مرة  يتيح فيسبوك عرض وتنزيل المزيد من المعلومات، التي تجمعها عن المستخدمين، بحيث تكون أكثر شفافية معهم، حيث ستسمح الشركة العملاقة من خلال تلك الأداة الجديدة تقييد المعلومات التي يمكن أن يصل إليها في المستقبل، بحسب وكالة "سبوتنك".

وتختلف الأداة الجديدة عن الأداة السابقة التي كانت قد أطلقتها فيسبوك تحت اسم "Download Your Information"، حيث أن الأداة الجديدة اسمها "Download Your Data"، والتي يمكن أن تعمل على فيسبوك وإنستغرام وتقدم المزيد من المعلومات التي تتعقبها أثناء استخدامك موقعي التواصل.

وتتضمن المعلومات مثلا ما تضيفه إلى ملفك الشخصي أو الملفات التي تتصفحها سرا أو المشاركات الخاصة، ونوعية المحتوى الذي تتصفحه مثل كرة القدم مثلا أو الرياضة أو الأزياء.

وتتضمن تلك الأداة الجديدة أيضا، نوعية الإعلانات التي يجرى استهدافك بها بناء على تفضيلات المحتوى والتصفح الخاصة بك.

وأجبرت فيسبوك على تنفيذ تلك الخطوة، بسبب اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في أوروبا وقانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

الأكثر قراءة

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

فيما يلي أشهر 7 نباتات للوقاية من فيروس كورونا وتفادي الإصابة به، أبرزها الكرنب
باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاحي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبد
"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

تفاجأ أهالي محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بانتشار رائحة الياسمين والفل في هواء المدينة الساحلية وذلك في مختلف مناطق المدينة،
"من رحم المعاناة ولد والوباء"..لماذا يأكل الصينيون الحشرات والحيوانات؟

"من رحم المعاناة ولد والوباء"..لماذا يأكل الصينيون الحشرات والحيوانات؟

هي شرارة انطلاق الفيروس الذي اجتاح العالم، بسبب أكلهم للعديد من الحشرات والحيوانات