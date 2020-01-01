تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن التدخين وكورونا

11:44 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
التدخين

التدخين

كتب: الوطن

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وجهت منظمة الصحة العالمية، تحذيرا جديدا إلى المدخنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

التدخين يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا 

وكتبت المنظمة، في منشور لها، أن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين، مشيرة إلى أن وضع اليد على الفم خلال التدخين من الممكن أن يؤدي إلى نقل الفيروس داخل الجسم، بجانب أن تبادل السجائر يمكن نقل المرض أيضا بين المدخنين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، مما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد، بحسب "سكاي نيوز"، مناشدة الصحة العالمية المدخنين إلى وقف التدخين فورا، من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الأشخاص المحيطين بهم.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إصابة أكثر من 700 شخص حول العالم، ووفاة نحو 37 ألف شخص، ولا يزال العلماء يبحثون عن علاج لإنهاء الوباء، حتى هذه اللحظة.

 

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