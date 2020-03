تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من العمال في الهند يتعرضون لعملية تعقيم سريعة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وظهر في المقطع جلوس عشرات العمال على الأرض، بينما تعمل إحدى فرق التطهير والتعقيم باستخدام خراطيم كبيرة، وترش العمال بالمياه والمواد المطهرة، بحسب موقع "سبوتنيك".

Who r u trying to kill, Corona or humans? Migrant labourers and their families were forced to take bath in chemical solution upon their entry in Bareilly. @Uppolice@bareillytraffic @Benarasiyaa @shaileshNBT pic.twitter.com/JVGSvGqONm