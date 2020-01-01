مغناطيس للفيروس.. ارتداء "الجوانتي" قد يتسبب في إصابتك بكورونا

العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير، يحرص عليها الأشخاص للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أصاب وقتل مئات الآلاف حول العالم، خلال الأشهر القليلة الماضيةن وتحول إلى جائحة عالمية.

ارتداء الكمامات والابتعاد عن الزحام والنظافة الشخصية والتعقيم المستمر، جميعها أمور يأمل من خلالها الكثيرون لتفادي الإصابة بالفيروس التنفسي، وتشمل تلك التدابير والإجراءات ارتداء البعض الدائم للقفازات في اليدين، منعًا لملامسة الأسطح، التي ربما تكون ملوثةً بالفيروس، إلا أن القفازات، أو الجوانتيات "الجلافز"، ربما تتحول إلى وسيلة لنقل الفيروس، للأشخاص وليس حمايتهم منه.

القفازات تعطي للشخص شعورًا زائفًا بالأمان، حسب الصيدلي أحمد أمير، لافتًا إلى أن ارتداء أحد الأشخاص للقفازات المعروفة باسم "جلافز"، يعطيه اطمئنانًا زائدًا بأن يديه بعيدتين عن ملامسة الفيروس.

القفازات تعطي شعور زائف بالأمان وتساعد على نقل الفيروس

وأضاف لـ"الوطن"، أن ذلك الشعور الزائف بالأمان خلال ارتداء القفازات، يجعل الشخص يتعامل بأريحية مع الأسطح التي تكون حاملة للفيروس، كما أنه سيصبح من السهل عليه لمس وجهه، لاعتقاده أن يديه في أمان.

وتابع: أن القفازات عبارة عن مغناطيس لكل أنواع الجراثيم والميكروبات والفيروسات، والتي تتجمع على "الجلافز" ومن ثم تنتقل للشخص الذي يرتديها، فالقفاز عبارة عن سطح جامع للفيروس.

وأكد أن استخدامه للأشخاص غير العاملين في المجال الطبي، يمثل خطورةً كبيرةً عليهم، أكثر من التعامل بأيديهم بشكل مباشر، حيث يفضل التعامل بالأيدي ثم تطهيرها وتعقيمها بالكحول أو غسلها جيدًا بالماء والصابون.

وأشار إلى أن العاملين بالمجال الطبي، هم الأولى بارتداء القفازات طوال الوقت، وتغييرها بعد التعامل مع كل حالة، إلا أنه في تلك الظروف التي تشهد نقصًا في المستلزمات الطبية، يلجأ أفراد الطواقم الطبية لتعقيم "الجلافز" باستمرار وغسلها باستخدام الـSanitizer.