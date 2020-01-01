دراسة جديدة توضح أهمية العزل الذاتي في المراحل المبكرة من أعراض كورونا

04:28 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
العزل الذاتي

العزل الذاتي

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

محافظ القاهرة: المواطن يلتزم بتعليمات الدولة لمواجهة فيروس كورونا

محافظ القاهرة: المواطن يلتزم بتعليمات الدولة لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. خطة مستشفى جامعة المنصورة للوقاية من فيروس كورونا

فيديو.. خطة مستشفى جامعة المنصورة للوقاية من فيروس كورونا

رئيس جامعة سوهاج: نساعد الدولة قدر الإمكان لمواجهة فيروس كورونا

رئيس جامعة سوهاج: نساعد الدولة قدر الإمكان لمواجهة فيروس كورونا

دراسة: كمية فيروس كورونا في الجسم تحدد شدة الأعراض

دراسة: كمية فيروس كورونا في الجسم تحدد شدة الأعراض

انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) دفع العديد من الدول حول العالم إلى فرض الحجر الصحي على مواطنيها، للحد من تفشي الفيروس، وبالرغم من ذلك، فإن هناك بعض الأشخاص يتجاهلون العزلة الاجتماعية ويعرضون الآخرين للخطر بالنزول إلى الشارع.

وأوضحت دراسة جديدة نشرتها دورية "لانسيت" الطبية، تؤكد أن "العزلة الذاتية" عن الآخرين فكرة جيدة للغاية، حتى عندما تكون الأعراض من خفيفة إلى معدومة، وذلك لأن فيروس كورونا من الممكن أن ينتشر بسهولة بغض النظر عن أية مرحلة يمر بها المريض، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأشارت الدراسة التي أجراها ووك يانج يون، من قسم علم الأحياء الدقيقة السريرية ومكافحة العدوى في مستشفى جامعة هونج كونج، شنتشن، إلى أن درجة تمركز فيروس كورونا كان في أعلى مستوياته في المراحل المبكرة من الأعراض لمعظم المرضى، وهذا يفسر أن المكون الفيروسي مرتفع في الشخص المصاب في مرحلة مبكرة، بل ومن المرجح أن يصيب الآخرين بسهولة عن طريق تخلص المرضى دون عمد من كمية عالية من الجسيمات الفيروسية، حتى لو كان يعانون من أعراض خفيفة.

وأعلنت الدراسة عن نتائجها بعدما فحصت عينات دم وبول ولعاب خلفي بلعومي لـ23 مريضا في مستشفيات هونج كونج، والتي أظهرت أن الحمل الفيروسي اللعابي للمرضى كان في أعلى مستوياته في الأسبوع الأول من ظهور الأعراض، بينما ينخفض ​​الحمل الفيروسي لاحقا مع مرور فترة من الزمن.

كما أكدت الدراسة أن الحمل الفيروسي اللعابي كان أعلى في المرضى المسنين بكورونا، وهو ما يدعم فكرة أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.

لذلك توصي الدراسة بأهمية السيطرة الصارمة على العدوى والاستخدام المبكر للعوامل المضادة للفيروسات القوية، للأفراد المعرضين لخطورة عالية.

الأكثر قراءة

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

فيما يلي أشهر 7 نباتات للوقاية من فيروس كورونا وتفادي الإصابة به، أبرزها الكرنب
باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاحي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبد
وفاة أول رضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

وفاة أول رضيع في الولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة بمدينة "إلينوي" بولاية شيكاغو الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن وفاة أول طفل رضيع بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
"الصحة العالمية" توضح حقيقة "اختبار الـ10 ثواني" للكشف عن كورونا

"الصحة العالمية" توضح حقيقة "اختبار الـ10 ثواني" للكشف عن كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا، يعيش سكان العالم في حالة من الترقب والخوف خشية التقاط العدوى التي تتوغل في عدة دول