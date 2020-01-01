يشعر سكانها بالحرج.. قصة قرية اسمها كورونا

03:50 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
يشعر سكانها بالحرج.. قصة قرية اسمها "كورونا"

يشعر سكانها بالحرج.. قصة قرية اسمها "كورونا"

كتب: عبدالرحمن قناوي

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لم يتخيل سكان تلك القرية السياحية الهادئة بالقرب من جبال الألب، أن يصبح اسم قريتهم الصغيرة الأشهر على الإطلاق حول العالم، وتتناقله الألسنة بجميع اللغات مصحوبا بحالة من الهلع والخوف ورائحة الموت والكساد الاقتصادي، فقرية "سانكت كورونا إم فيكسل" الصغيرة في النمسا أصبحت ملعونة بسبب وباء لم يكن لها به دخل أو صلة.

منذ ظهور الفيروس الخطير في الصين نهاية شهر ديسمبر الماضي، تناقل سكان القرية البالغ عددهم نحو 400 نسمة فقط، وفقا لموقع "فرانس 24"، العديد من النكات حول الفيروس وعلاقة اسمه بقريتهم الهادئة، إلا أن النكات تبدلت بالجدية والخوف مع مرور الوقت بسبب خطورة الفيروس.

عمدة القرية: نفكر في تغيير الاسم والمجسم الذي يحمل اسم كورونا 

 ويقول مايكل جروبر، عمدة قرية سانكت "كورونا إم وفيكسل" النمساوية إنه ربما  يحتاج إعادة التفكير فى اسم قريته، بعد أن انتشر وباء كورونا، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البلدية أن الأمر في البداية كان مجرد دعابة لرؤية فيروس اسمه مثل القرية، ولكن النكات توقفت منذ أن أصبح الوباء في غاية الخطورة.

 

السياحة البيئية هى المصدر الرئيسى للدخل بالنسبة للقرية، حيث تقع على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوب فيينا عند سفح جبال الألب، وتحتوي العديد من المناظر الطبيعية الجميلة، التي تجذب السياح، بالإضافة إلى بيئتها النقية الخالية من التلوث.

 معالم الجذب السياحية في القرية الصغيرة التي تحمل اسم القديس الكاثوليكي كورلا، التزلج على الجليد وركوب الدراجات الجبلية، وهي العوامل التي تجذب السياح، لذلك يفكر سكانها في تغيير الاسم الذي يظهر على منشورات وكتيبات التعريف بها لجذب السائحين، حسب حديث رئيس البلدية لـ"فرانس 24"، والتي قال فيها: "ربما علينا إيجاد اسم جديد لمجسم النملة الصغيرة التي تستقبل السياح.. هذا الشعار يحمل اسم كورونا وهو مطبوع حاليا على المنشورات الموزعة للزوار".

وسجلت النمسا، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، قرابة الـ10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبلغ عدد الوفيات فيها 108 حالة.

 

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