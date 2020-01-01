22 دولة لم تعلن تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

يجتاح الفيروس التاجي المستجد كورونا دول العالم بشكل مقلق، وتتضاعف الإصابات به، وخلال 3 أشهر فقط، وصلت أعداد المصابين به إلى أكثر من 700 ألف شخص، في أكثر من 200 دولة.

وصل كوفيد-19، المرض الذي يسببه كورونا، إلى كل دول العالم تقريبا، باستثناء 22 دولة، لم تعلن تسجيل أي إصابات على أراضيها، وحتى الآن ليس هناك سبب واضح لذلك، أو إذا كان هذا مؤكد أو أن لديهم إصابات ولم يكشفوا عنها.

ونستعرض في السطور التالية، قائمة بالدول التي لم تعلن تسجيل أي إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي المستجد كورونا، والتي ليس لها أي إحصاءات للمرض أصدرتها منظمة الصحة العالمية أو المواقع المتخصصة في تسجيل الإصابات بكوفيد-19، واستعرضت قناة "دي إم سي" هذه الدول في تقرير لها، وهي:

أفريقيا

- ملاوي

- بوروندي

- جنوب السودان

- سيراليون

- بوتسوانا

- ليسوتو

-جزر القمر

- ساو تومي وبرينسيبي

آسيا

- اليمن

- كوريا الشمالية

- طاجيكستان

- تركمانستان

أوقيانوسيا

- جزر سليمان

- فانواتو

- ساموا

- كيريباتي

- ميكرونيزيا

- تونغا

- جزر مارشال

- بالاو

- توفالو

- ناورو

جدير بالذكر، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد طالت أكثر من 200 دولة، بحسب موقع "وورلد أوميتر" الذي يرصد إحصائيات كورونا بشكل دوري ومستمر، ووصلت هذه الأعداد على وجه الدقة إلى أكثر من 781 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 37 ألف حالة وفاة، وأكثر من 164 حالة شفاء.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن ليس هناك عقار مؤكد لعلاج كورونا، وإنما تتسابق دول العالم لإيجاد لقاح مناسب يكبح جماح هذا الفيروس التاجي المستجد، وتجرى تجارب عديدة للوصول إلى علاج في أسرع وقت ممكن.