"الدنيا ربيع ولا مطهرات".. رائحة ياسمين وفل في هواء الإسكندرية

تفاجأ أهالي محافظة الإسكندرية، مساء أمس، بانتشار رائحة الياسمين والفل في هواء المدينة الساحلية وذلك في مختلف مناطق المدينة، ونشر الأهالي عددًا من المنشورات "بوستات" على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن مصدر هذه الرائحة، خاصة مع انتشارها في أكثر من منطقة.

وأرجع البعض السبب في انتشار هذه الرائحة في جو الإسكندرية، إلى بدء فصل الربيع، وقال حساب باسم "عبدالعزيز بدوي"، أحد أهالي محرم بك، "ريحة الياسمين في الجو ده خير يا هلا بالربيع"، وتساءل آخرين عن السبب وقال حساب باسم "محمد فوزي": "رائحة الفل والياسمين قوية في الجو يا تري إيه السبب"، وعلق حساب "سارة يوسف": "روائح الجنة تحل على الإسكندرية".

من جانبه، أوضح الدكتور طارق القيعي، عميد كلية الزراعة الأسبق وأستاذ تنسيق الحدائق بجامعة الإسكندرية، إن رائحة الياسمين والفل التي يردد أهالي الإسكندرية أنها منتشرة بالجو، "بسبب إضافة روائح عطرية بالمطهرات المستخدمة في الجو وليس لها علاقة إطلاقا بالربيع أو الأزهار".

وأضاف "القيعي"، لـ"الوطن"، أن الإسكندرية لا يوجد بها الفيلات والحدائق التي كانت تزرع الياسمين في حدائقها، كما كان مسبقا بالإضافة إلى أن عدد الحدائق بها قليل في الوقت الحالي. وأرجع أن السبب في انتشار الرائحة بأكثر من مكان هو إضافة معطرات في المطهرات التي يتم رشها في الشوارع لكسر رائحة الكلور.