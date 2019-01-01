سوري يرد الجميل لمصر: 500 وجبة يوميا لأهالي منوف

03:19 ص | الثلاثاء 31 مارس 2020
«عمار» يجهز الوجبات

«عمار» يجهز الوجبات

كتب: سحر عزازى

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700 وجبة فى أول أيام حظر التجول، خرجت من مطعم عمار صلاح السورى، لأهالى منوف بمحافظة المنوفية، المتضررين بعد توقف الحياة نسبياً بسبب انتشار فيروس كورونا وإعلان الدولة حالة الطوارئ لمكافحته، معلناً تكرارها بتوزيع 500 وجبة يومياً من الأحد إلى الخميس وحتى انتهاء الأزمة، لافتاً إلى أن هذا واجبه تجاه أبناء وطنه الثانى: «الشعب المصرى احتضنا وكان أهل لينا وخلانا نحس إننا قاعدين فى بلدنا، ولما مر بأزمة حبينا نرد له الجميل».

أغلق «عمار» أبواب محله مع إعلان حالة الحظر وخصص مكانه لإعداد وجبات للمحتاجين والمتضررين، يقدم لهم وجبة متكاملة تتكون من طبق أرز وفراخ وعيش وطحينة وسلطة، ويتم توزيعها عن طريق جمعية خيرية لضمان توصيل الوجبات لأصحابها: «اتفقت معاهم ما يقولش مين اللى بعتها ويكتفوا بأنها من عند الله».

استقبل الأهالى تلك المبادرة بالترحيب والثناء الشديد ما دفع عدداً من المطاعم الأخرى لتبنى فكرته وتطبيقها: «فيه ناس من أهل الخير تواصلت معى وطلبت تساعد وده امتحان من رب العالمين لازم ننجح فيه كلنا ونعدى الأزمة بسلام، ودايماً التجارة مع الله مربحة ولسه الناس فى قلوبها الخير». يعيش «عمار» فى مصر منذ 9 سنوات، مؤكداً أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من المحبة وكل ما يفعله قليل على شعبها.

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