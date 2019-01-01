أهالي الحوامدية يدعمون العمالة اليومية بـ"ظرف فلوس"

استطاع أهالى قرية أم خنان، بمنطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، أن يضربوا مثالاً للترابط والوحدة، حيث جمعوا تبرعات لدعم أصحاب العمالة غير المنتظمة فى قريتهم والذين يقدرون بحوالى 800 أسرة، ووزعوا عليهم مبلغاً مالياً وشنطة سلع غذائية، كمساعدة منهم، بعد انقطاعهم عن العمل.

خلال 48 ساعة، استطاع المتطوعون بجمعية «شباب أم خنان الخيرية» جمع 285 ألف جنيه من التجار وميسورى الحال بالقرية، وقام محمد فياض، أحد المتطوعين، بتوزيع 105 آلاف جنيه منها والباقى قيد التوزيع، حيث خصص لكل أسرة ظرفاً يعينها خلال هذه الفترة: «الناس فى القرية متأخرتش علينا خالص، أول ما قلنا هنجمع فلوس لاخواتنا اللى شغالين باليومية الكل ساهم وشارك، اللى مقتدر وقادر كان بيدفع مبلغ كبير، والتجار كان بيتبرعوا بشوايل رز وسكر والجزارين اتبرعوا بلحمة».

وحسب «فياض»، تتكون الشنطة الغذائية التى تم تخصيصها لدعم الأسر بدون دخل من كيلو سكر وأرز ومكرونة ولحمة وفرخة، تكفى كل أسرة حوالى أسبوعين: «كل عامل بييجى يسجل اسمه معانا، وفيه ناس إحنا عارفينها لأن القرية صغيرة وعارفين بعضينا»، لافتاً إلى أن كافة المساعدات تم توصيلها إلى أصحابها فى منازلهم: «راعينا إن مايكونش فيه تزاحم عشان الفيروس، وقسمنا نفسنا إلى مجموعات وبنروح بيت كل عامل وبنسلمه الشنطة وظرف الفلوس».