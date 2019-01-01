حتى المانيكان لبس "كمامة".. الفيروس ما بيرحمش

فكر فى لفت انتباه الزبائن والمارة، وفى الوقت نفسه توعيتهم بضرورة الاهتمام بوسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فوضع كمامات على وجوه المانيكان داخل محل الملابس الخاص به فى شارع العشرين بفيصل، هذا ما فعله محمد عبدالعظيم، صاحب المحل، للمساهمة فى حملة توعية المواطنين بالفيروس وبطرق نقل العدوى، ولم يكتفِ بذلك بل ألزم جميع العاملين معه بارتداء كمامات وقفازات أثناء استقبال الزبائن، والاهتمام بتنظيف جميع الأسطح داخل بالكلور.

منذ عشر سنوات يعمل «عبدالعظيم» فى مجال تجارة الملابس، قضى تلك السنوات فى محاولة جذب انتباه الزبائن بشتى الطرق، دائماً ما يسعى إلى التجديد والابتكار، ولكن هذه المرة قرر أن يواكب الأحداث ويرشد أبناء منطقته ويوجِّه لهم النصائح بشكل صامت من خلال وضع كمامات للمانيكان فى المحل: «من يوم ١ مارس، وأنا ملبِّس كل المانيكان فى المحل كمامة، ومن وقتها والناس بتدخل تسأل ليه عملت كده وبفضل أنصح فيهم إنهم لازم يلبسوا كمامات علشان العدوى».

يحاول الشاب الثلاثينى أن يشارك أبناء منطقته باستمرار وذلك من خلال التعبير عن الحالة السائدة فى المنطقة: «وقت المطر الأخير، الشوارع كانت واقفة خالص، فرشيت ميه بطين على الإزاز بتاع المحل تضامناً مع أهل منطقتى».