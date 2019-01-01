الخير ما بقاش "فلوس وأكل" بقى "ميّه وصابون وكحول"

كرسى خشبى يعلوه دلو مياه وفوقه كولمن ممتلئ بالصابون السائل، مجموعة بسيطة من أدوات النظافة وفرها عدد من أصحاب المحال التجارية فى شارع الجمهورية الرئيسى بقلب مدينة أبوقرقاص فى جنوب محافظة المنيا، وذلك لنشر ثقافة النظافة وغسيل اليدين بين المواطنين والمارة وحتى الزبائن، فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن مبادرات أهلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

أثنى الأهالى على المبادرة التى بدأت تنتشر فى عدد من الشوارع الرئيسية بمدن ومراكز المنيا، فى محاولة للتضافر بين المواطنين والتوعية بكورونا تحسباً لانتشاره، ويأتى ذلك تزامناً مع إجراءات عدة تتخذها المحافظة لمحاربة الفيروس.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة مكبرة لتطهير الشوارع بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى، بالإضافة إلى عمل حملات توعية فى جميع القطاعات بالمركز عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار، وتوزيع وتعليق منشورات توعوية بالفيروس فى كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى يجب اتباعها تجنباً للإصابة.

وكان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، قد تابع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لعدد من المنشآت الحكومية والقطاعات الخدمية والشوارع والأحياء والميادين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.