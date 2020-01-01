بالصور.. أول مشروع "أون لاين" عن الضوء والظل لطلاب فنون جميلة الإسكندرية

في تحدي جديد للتغلب على فترة تعليق الدراسة، أخرج طلاب إعدادي كلية الفنون الجميلة أول مشروع "أون لاين" (on line)، يحمل اسم "دراسة الضوء والظل بشكل تطبيقي من خلال التصوير الفوتوغرافي بكاميرا الموبايل" لاكتشاف علاقات الضوء والظل بشكل عملي.

وظهر في المشروع استخدام الطلاب للأدوات التي تتواجد في المنزل حيث الكوب أو زهرية الورد أو ظل ثمرة البرتقال.

وقررت الحكومة المصرية مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات مدة 15 يوما عقب الانتهاء المقرر يوم 29 مارس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الدكتور عادل مصطفى أستاذ قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، إن التعليم عن بعد في الفن صعب ومرهق خاصة وأن دراسة الرسم والفن تتطلب أن يكون عملي ووجها لوجه، و"لكن الأساتذة وفريق العمل حاولوا تنفيذ هذا الأمر بسبب مقتضيات الأزمة، حيث أنه لا يمكن أن تكون تعطيل الدراسة سبب في أن الطلاب تجلس في البيت بدون عمل وفراغ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية، وعميده فنون جميلة".

وأضاف" مصطفى"، لـ"الوطن"، أن المشروع "أون لاين" الذي جرى تنفيذه من قبل الطلاب كان محاولة للتقرب من الفن أكثر والتصوير الفوتوغرافي ودراسة علاقة الضوء والظل حيث يخلق الطالب العناصر ويختارها ويعمل إضاءات ولوكيشن للتصوير وفي بعض الأحيان يتعانوا مع بعض أكثر من طلاب لتنفيذ المشروع أون لاين.

وأوضح أنهم يحاولوا التغلب على هذه الأزمة والاستمتاع بتعليم الفن "حتى لو كان إلكتروني"، مشيرا إلى أن الأساتذة تبذل مجهود كبير جدا للمتابعة "أون لاين" من أجل متابعة كافة الطلاب.

وأكد أنه جرى استقبال مئات الصور من قبل الطلاب وكان هناك جهد كبير من قبل أساتذة بمادة الرسم والهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس لخروج هذا المشروع "أون لاين" بهذا الشكل وبنتائج رائعة ويصبح أول مشروع "أون لاين" لطلاب فنون جميلة الإسكندرية.