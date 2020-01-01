"الصحة العالمية" توضح حقيقة "اختبار الـ10 ثواني" للكشف عن كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا، يعيش سكان العالم في حالة من الترقب والخوف خشية التقاط العدوى التي تتوغل في عدة دول، ليتداول البعض عبر العديد من المنصات أن هناك اختبارًا لمدة 10 ثوانٍ يستطيع أن يطمئنك على نفسك.

الاختبار المتداول ينص على أن تحبس أنفاسك لمدة 10 ثواني أو أكثر، وإذا لم تسعل فأنت إذًا معافى من الفيروس، ما دفع العديدون للتساؤل حول حقيقة فاعلية هذا الاختبار.

منظمة الصحة العالمية حرصت على توضيح حقيقة فاعلية هذا الاختبار، ضمن جهودها في توعية سكان العالم، وذلك عبر صفحتها على موقع "فيس بوك.

ونشرت الصحة العالمية توضيحًا لحقيقة الأمر قائلة: "الطريقة الوحيدة لاكتشاف إصابتك من عدمه، هو خضوعك للتحاليل والفحوصات اللازمة، وليس اختبار التنفس الذي قد يكون خطرًا على صحتك".

وأضافت: "أن تكون قادرا على حبس أنفاسك لمدة 10 ثواني أو أكثر دون السعال أو الشعور بالانزعاج، لا يعني أنك خالٍ من مرض فيروس الكورونا أو أي مرض رئوي آخر".