"ألقاها من سطح المنزل".. مطالبات بمعاقبة شاب بعد تعذيبه قطة

05:26 ص | الإثنين 30 مارس 2020
تعذيب قطة

تعذيب قطة

كتب: رامي مصطفى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مصري أثناء تعذيبه قطة فوق أسطح أحد المنازل قبل أن يقذفها فوق أحد العمارات المجاورة.

ونشرت مجموعة متخصصة في الرفق بالحيوانات على "موقع فيس بوك"، مقطع الفيديو، مطالبين بمعاقبته على فعلته، وهو المقطع الذي لاقى تفاعلًا واسعًا بين نشطاء مطالبين بمعاقبته.

مقطع الفيديو كان قد نشره معذب القطة نفسه عبر حسابه على موقع "تيك توك" ويحمل اسم "أحمد السادات"، حيث تعمد استعراض إيذائه للقطة وتعذيبها.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام الشاب الذي يدعى أحمد، كما يشير اسم حسابه، بحمل القطة من ذيلها والالتفاف بها، قبل أن يلقيها إلى أسطح أحد المنازل المجاورة، وذلك أثناء قيام أحد أصدقائه بتصوير مقطع الفيديو وسط ضحكات الثنائي.

 

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