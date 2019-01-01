كورونا يغتال البراءة.. وفاة أصغر ضحايا الوباء في أوروبا

01:41 ص | الإثنين 30 مارس 2020
فيتور رافائيل

فيتور رافائيل

كتب: لمياء محمود

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بعد وفاة رضيع في ولاية شيكاغو الأمريكية يوم السبت الماضي،، توفي مراهق برتغالي، الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصبح أصغر شخص في أوروبا يموت بالفيروس التاجي.

وتوفي المراهق الصغير فيتور رافائيل باستوس جودينيو إثر إصابته بالفيروس القاتل في مستشفى "ساو سيباستياو"، وكان يعاني أيضا من مرض الصدفية الجلدي ويعيش في جنوب مدينة "بورتو" البرتغالية، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وكان "فيتور" لاعب كرة صالات في مركز "مقدونيا" الثقافي والترفيهي، وتدهورت صحته بشدة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد نقله إلى المستشفى إذ قرر الأطباء عدم نقله إلى وحدة الأطفال في "بورتو" بسبب خطورة حالته ليفارق الحياة.

وقال فرناندو جوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني اليوم، ناعيا اللاعب الراحل: "مع حزني الشديد، أرسل تعازيّ إلى أسرة وأصدقاء وزملاء فيتور رافائيل"، وقال نادي كرة الصالات في بيان آخر: "في هذه اللحظة من الألم العميق لأحبائه، أبعث أيضًا بكلمات الراحة لعائلة اللاعب التي تشاركنا اختفاء مثل هذه المواهب المبكرة".

وحتى يوم الأحد، بلغ عدد القتلى في البرتغال المحاصرة 119 شخصًا. وهناك ما يقرب من 6000 شخص مصابين بالفيروس و5500 آخرين ينتظرون نتائج الاختبار، وفقًا لأرقام وزارة الصحة.

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