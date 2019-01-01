ما هو سر الصحة الجيدة التي تتمتع بها الملكة إليزابيث الثانية؟

مخاوف كثيرة أثيرت اليوم حول صحة الملكة إليزابيث الثانية بعد ثبوت إصابة خادمها بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى إصابة الأمير تشارلز منذ عدة أيام.

وبالغرم من إصابة المقربين لها، إلا بيان رسمي للقصر الملكي أكد أن الملكة إليزابيث، التي تبلغ من العمر 93 عاما، تنعم بصحة جيدة، وتقوم باتباع التعليمات والإرشادات الصحية من أجل سلامتها، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويتساءل الكثيرون عن السر خلف تمتع الملكة "إليزابيث" بصحة جيدة، وما هي العادات الغذائية التي تتبعها يوميا، وهو الأمر الذي تستعرضه "الوطن" فيما يلي، وفقا لصحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست".

وقال "دارين ماكجرادي"، الطاهي الشخصي لـ"إليزابيث"، إنها تميل للذوق الهادئ في الأكل، إذ تحب البيض المخفوق وشاي "إيرل جراي" في الصباح بالإضافة إلى سندويتشات التونة والمايونيز على الغداء، وتعشق كعك البسكوت بالشوكولاتة.

وأكد "ماكجرادي" أن الملكة تتبع نظاما غذائيا روتينيا، عندما تكون بمفردها وليس أثناء تأديتها وظائف الدولة، كما أنها تركز بشكل كبير على البروتينات والخضروات وهذا ما يمكن أن يفسر سر صحتها الجيدة ورشاقتها، وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي تتتناولها..

الإفطار

شاي "إيرل جراي" والبيض المخفوق وحبوب القمح.

بعد الظهر

البروتينات والخضروات مع وجبة خفيفة

الغذاء

سندويتش التونة والمايونيز مع شرائح رقيقة من الخيار وقطعة من الفلفل بالإضافة إلى زبدة الخبز.

الحلوى

حلوى كعكة البسكوت بالشوكولاتة وتتناول منها شريحة واحدة فقط يوميا، وتم تقديمها لأول مرة للملكة فيكتوريا وأصبحت تقليدا في القصر منذ ذلك الوقت.

اللحوم

تحب "إليزابيث" تناول لحم الغزال بشكل خاص وتكون مطهية بشكل جيد.

الفاكهة

تعشق ملكة بريطانيا الموز بشرط تقسيم الموزة الواحدة إلى قطع وتناولها بسكين، بالإضافة إلى الفراولة والتي يجب أن تكون طبيعية تمام اوإذا كانت معدلة وراثيا تتخلص منها على الفور.

وذكر "ماكجرادي" أن هناك أطعمة لا تحب الملكة تناولها على الإطلاق وهي فيما يلي :

الأطعمة ذات الرائحة الكريهة

مثل البصل والثوم ، ولا يسمح لأي فرد في القصر الملكي بتناول أي شيء من شأنه أن يجعل رائحة النفس كريهة، ومع ذلك، في بعض الأحيان يُسمح للطهاة باستخدام القليل من البصل عند إعداد أطباق الستيك أو لحم الغزال المفضلة.

البيض الأبيض

على الرغم من أن أحد أطباقها المفضلة هو البيض المخفوق ، إلا أنها مصنوعة من البيض البني "الأحمر"، وليس الأبيض ، لأنها تعتقد أن مذاق البيض البني أفضل.

قشور الخبز

يتم تقديم الخبز دائما بدون وجود القشرة الخارجية له.

المعكرونة والبطاطا

تتجنب الملكة النشا عندما تأكل وحدها، وتتناول غداءًا صغيرًا يحتوي غالبًا على سلطة كبيرة أو سمك أو دجاج مشوي ، مع أي نوع من الخضار المطهي.

اللحوم النيئة

تفضل صاحبة السمو اللحوم بشكل جيد ولا تأكل لحوم نئية أو قليلة الطهو أو حتى متوسطة.

الشاي المحلى

لا تتناول الملكة إليزابيث السكر في شايها على الإطلاق، فقط القليل من الحليب إذا لم تتناول شاي إيرل جراي في الصباح.