"لو مناعتك مساعداك فكر فيهم".. كاريكاتير للحفاظ على المسنين من كورونا

07:24 ص | الإثنين 30 مارس 2020
كاريكاتير

كاريكاتير

كتب: سمر صالح

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رجل مسن وامرأة عجوز تجلس بجواره يتابعان شاشة التلفاز باهتمام بالغ، وجدا فيها متنفسًا لملء فراغهما والاطلاع على أحداث العالم من حولهما، وعلى باب المنزل يقف طفل صغير ممسكا بكرة قدم مستعدا للخروج واللعب بجواره عبارة توعية "لو مناعتك مساعداك فكر فيهم".

صورة رسمها وصممها محمد ناصر، لتوعية الشباب بضرورة  توخي الحظر جيدا وعدم التهاون في اتباع سبل الوقاية من فيروس كورونا الجديد،"كتير من الشباب بيستهون بالفيروس معتمد على مناعته ومش بيفكر في أهله كبار السن"، يقول محمد في بداية حديثه لـ"الوطن" عن صورته التي لاقت استحسانا كبيرا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاعتمادها على التوعية بطريقة إيجابية بدلا من إثارة الرعب في نفوس كبار السن.

استغرق الشاب العشريني عدة ساعات في إعداد الرسم الكاريكاتيري البسيط الذي يهدف إلى التوعية بمراعاة كبار السن، "كل واحد فينا مسؤول عن انتشار الفيروس لازم كلنا نعمل اللي علينا ونخاف على كبار السن"، لافتا إلى أهمية ودور الرسم في رفع وعي الناس في أوقات الأزمات لقدرته على توصيل الفكرة بشكل بسيط وقريب من العقول.

 

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