ليذكرهم بالفيروس.. رجل شرطة يرتدي قناع كورونا في الهند

في واقعة غريبة، ارتدى رجل شرطة في الهند خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال عمله، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ومارس الشرطي راجيش في مدينة تشيناي، عمله من خلال توقيف السيارات، وحث المواطنين على البقاء في المنزل، في ظل إغلاق البلاد لمدة 21 يوما للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح الشرطي في مقابلة مع "آسيا نيوز"، قائلا: "نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع، لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة".

واستطرد حديثه قائلا: "الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف، فعندما أرتديها يتذكر المسافرون فيروس كورونا، كما يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل".

جدير بالذكر أن، الهند سجلت أمس السبت، 909 إصابة بفيروس كورونا بينهم 862 هنديا و47 أجنبيا.