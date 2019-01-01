العمل من المنزل.. لماذا نعقم لوحة المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر؟

07:16 ص | الإثنين 30 مارس 2020
لوحة المفاتيح

لوحة المفاتيح

كتب: وكالات

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مع التزام المواطنين حول العالم بالحجر المنزلي، يلجأ بعضهم إلى العمل من المنزل في ظل التدابير التي تتخذها أغلب الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويعتمد أغلب العاملين من المنزل على حاسباتهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر التي تضم لوحات المفاتيح والشاشات، لذا لا بد من الحفاظ على نظافتها وخلوها من الفيروسات بشكل دائم كإجراء وقائي ضد "كوفيد 19، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن موقع "mirror" البريطاني.

مدة بقاء الفيروس على الأسطح 

وأشارت الدراسات الأولية إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، كما وجد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الفيروس بقي على متن سفينة "دايموند برينسيس" لمدة 17 يوماً بعد مغادرة ركابها المصابين.

وتعتمد مدة بقاء الفيروس على نوع الأسطح، ودرجة تعرضها لأشعة الشمس، والاختلافات في درجات الحرارة والرطوبة وعدد مرات تنظيف السطح.

فإذا كنت تعمل من المنزل أو لا تزال مضطراً للذهاب إلى العمل، عليك الآتي.. 

- تنظيف وتعقيم مكتبك والمعدات التي تستخدمها وخاصة لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر يومياً إن أمكن وذلك لأنها تعد بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات

- غسل يديك لمدة 20 ثانية بعد العودة إلى المنزل، أو العطس، أو السعال، أو تناول الطعام. 

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