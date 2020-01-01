"أكثر من 50 طن".. دكتور يتكفل بتصنيع مطهرات وتوزيعها لمواجهة كورونا

10:03 م | الأحد 29 مارس 2020
الدكتور عبدالرحيم أثناء عملية الرش

الدكتور عبدالرحيم أثناء عملية الرش

كتب: منة العشماوي

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لم يقف مكتوف اليد، بمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يمكن وصفه بأنه جائحة، بعد انتشاره في عدد من البلاد حول العالم، وقرر مساعدة الدولة في تعقيم وتطهير عدد من الشوارع والأماكن العامة من خلال عمل مطهرات ورشها وتوزيعها على المواطنين.

بدأ الدكتور عبد الرحيم الديوي باحث مساعد بمركز البحوث الزراعية (علوم كيمائية)، المبادرة بمجهود ذاتي حيث يتكفل بتصنيع المطهرات بنفسه سواء من خلال التجهيز أو التحضير أو التكلفة المادية ويساعده شباب المناطق التي يعمل على تعقيمها: "ده وباء ولازم نقاومه ونعمل حاجة نساعد بيها الدولة وطبعا في تنسيق مع الجهات المسؤولة سواء الحي أو الوحدة المحلية" وفقا لقوله لـ "الوطن".

وبين محافظة "الشرقية والجيزة" صنع عبد الرحيم أكثر من 50 طن من المطهرات لتعقيم المناطق والشوارع من خلال شراء عدد من الرشاشات وأيضا توزيع المواد المطهرة على المواطنين لتعقيم منازلهم: "أنا بعمل حاجة علمية وطبقا لمواصفات منظمة الصحية العالمية وتركيز نسبة الكلور مع  مواد طبيعية خاصة عشان يكون الرش آمن على الكل ويقتل الفيروسات".

 وينشر عبدالرحيم صور التجهيزات والتحضيرات والتوزيع والرش على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك، لتشجيع الآخرين وحثهم لعمل الخير: "أنا متكفل بكل حاجة ولكن اللي بيعوز يساهم بقولوا هاتلي خامات معينة وأنا اساعد بالباقي وهو ياخد يوزع، أنا بعمل بنفسي ومعايا المتطوعين الشباب اللي بيساعدوني في التحضير والتجهيز ويطلعوا يوزوعوا".

وذكر الدكتور أنه يحتاج إلى عدد من الرشاشات كون المناطق كبيرة: "لو حد يقدر يجبها يتبرع بكده يا ريت لأنها غير متوافرة أوي وكمان المناطق كبيرة أوي إني أعرف أجيب أعداد".

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