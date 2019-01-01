أتربة ورمال لمدة يومين.. تحذيرات لمرضى حساسية الصدر مع انتشار كورونا

ارتفاع في درجات الحرارة تشهده مختلف محافظات الجمهورية مع وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة بداية من اليوم ومستمرة خلال يومين، وبسببها نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه مع "الوطن"، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بعدم التعرض المباشر لهذه الأتربة خاصة أولئك القاطنين بالمناطق المكشوفة والصحراوية.

مرضى حساسية الصدر أكثر عرضة للإصابة بكورونا

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يعد مرضى حساسية الصدر أكثر عرضة للإصابة به، وفقا لما قاله الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، في حديث سابق لـ"الوطن".

ولذلك نقدم لهؤلاء المرضى في السطور التالية، مجموعة من النصائح والتحذيرات عليهم التزامها في ظل انتشار كورونا، أوضحها الدكتور كمال موريس استشاري الأمراض الصدرية، أكد خلال حديثه مع "الوطن"، وهي..

- ضرورة التزام هؤلاء المرضى منازلهم وعدم الخروج لأي سبب

- الالتزام بالعلاج المخصص لهم في الميعاد المحدد.

- الابتعاد عن عائلتهم الذين يخرجون من المنزل.

- غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل متكرر طوال اليوم.

وهناك أيضا عدد من الإجراءات الوقائية، نصح به الدكتور عاطف عفيفي استشاري الأمراض الصدرية، مرضى الحساسية، بشكل عام وهي:

- ارتداء الكمامات.

- غسل الأنف بمحلول الماء المالح.

- استخدام مضادات حساسية وبخاخات الأنف.

- غلق جميع نوافذ وأبواب المنزل.

- استخدام موسعات الشعب وبخاخات الصدر.