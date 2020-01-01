بالصور.. تعرف على "زردان" أكثر قط مرعب في العالم

عالم مواقع التواصل الاجتماعي ملئ بالقطط الشهيرة، كل منهم له ما يميزه، سواء غاضبة أو جميلة بشكل لا يصدق أو غيرها من الصفات، ولكن الوضع مختلف بالنسبة "زردان"، أكثر قط مرعب في العالم.

"زردان" هو قط شكله غريب جدا، يثير الخوف تلقائيا، فهو أصلع تماما بلا شعر وجلده متجعد ومظهره شرير، تمتلكه سيدة عمرها 47 عامًا، تدعى ساندرا فيليبي، من بلدة روتي السويسرية.

ساندرا تحب زردان جدا، وعلى الرغم من شكله المخيف، تؤكد أنه حيوان أليف لطيف يحب النوم والتفاعل مع أصحابه من البشر، بحسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وتحكي سادرا أنه على الرغم من أن معظم الناس يخافون من زردان حقًا في المرة الأولى التي يرونه فيها، إلا أنهم في نهاية المطاف يحبوه جدا بعد أن يروا كم هو مرح ولطيف حقًا".

وتضيف "عندما رأيته لأول مرة، سرق قلبي على الفور، بسبب جلده الوردي المجعد والناعم مثل الخوخ، الذي يعاني منه منذ ولادته، وعينيه الفيروزية، وجدت نفسي في حالة حب شديدة معه، ومنذ لك الوقت نعيش معا".

وتابعت ساندرا فيليبي "زردان هو قط نشط للغاية ويتحدث كثيرًا، في جميع الأماكن والمواقف، سواء عندما يكون متحمسًا، أو عندما يكون جائعًا، أو عندما يلعب أو أثناء الحضن وقبل النوم، فهو مثل الأطفال وشخصيته جميلة جدًا".

وبعد أن انتشر مقطع فيديو يظهر فيه زردان مؤخرًا على الإنترنت، لفت انتباه الجميع بمظهره الغريب، لذا قررت مالكته أن تنشأ حسابا له عبر إنستجرام وقناة على يوتيوب، حيث تنشر بانتظام صور ومقاطع فيديو لحيوانها الأليف المحبوب.