داخل الحجر الصحي.. نصيحة هامة للحفاظ على لياقتك في زمن كورونا

12:27 م | الأحد 29 مارس 2020
العزل المنزلي

العزل المنزلي

كتب: الوطن

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في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، لم تتوقف منظمة الصحة العالمية منذ الإعلان عن تقديم النصائح للناس خاصة لأولئك الذين يعيشون في الحجر الصحي، آخرهم أمر يتعلق  باللياقة البدنية، بحسب "سكاي نيوز". 

ونشرت منظمة الصحة العالمية، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نصيحة بمختلف لغات العالم لمن يخضعون للحجر الصحي من أجل المحافظة على لياقتهم البدنية خلال مكوثهم في المنازل، مطالبة  الأشخاص البالغين القيام بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة يوميا خلال وجودهم في البيت، من الأجل المحافظة على صحتهم.

أما بالنسبة للأطفال، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة أن يمارسوا نشاطا منزليا لا يقل عن الساعة، ويمكن أن يكون ذلك بمشاركة أفراد العائلة.

كما دونت المنظمة عبر فيسبوك قائلة: "إذا كنت تلتزم البيت للحفاظ على نفسك من فيروس كورونا، فإن من الضروري أن تقوم بنشاط بدني كل يوم كلما تسنى لك ذلك".

ومنذ أسابيع، يلتزم ملايين الناس في العالم منازلهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، الذي وصل عدد ضحاياه من الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 30 ألف شخص، فيما تجاوزت الإصابات 600 ألف حالة.

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