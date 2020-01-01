بصق وسعال بالعمد.. وقائع غريبة لمحاولات نشر عدوى كورونا وإثارة الذعر

11:04 ص | الأحد 29 مارس 2020
السعال- صورة أرشيفية

السعال- صورة أرشيفية

كتب: رامي مصطفى

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في حقبة يسعى الجميع إلى الحفاظ على حياته، ووقاية نفسه من فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر وتوغل في أغلب دول العالم، هناك من يسعى لتبديد تلك المحاولات بشكل غريب.

الوضع الطبيعي، هو أن يخضع من يشعر بأعراض كورونا إلى الفحوصات، وإذا ثبت إصابته بالفيروس، عليه أن يبقى في الحجر الصحي فورًا، خشية أن ينقل العدوى إلى غيره، إلا أن هناك من يقوم بنشر العدوى، متعمدًا بدلًا من ذلك، أو إثارة الذعر عن طريق السعال والبصق.

عدة وقائع جرى تسجيلها لأشخاص، تعمدوا البصق والسعال في أماكن عامة، بهدف نشر العدوى، وهو ما نستعرض لكم أبرزه:

صيني يسعل في وجه طبيبتين 

عند بدء انتشار الفيروس بقوة في الصين، بؤرة الوباء الأصلي، وتحديدًا في يناير الماضي، رصدت الكاميرات سعال مواطن صيني في وجه طبيبتين متعمدًا.

ونشر موقع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مقطع فيديو لرجل وسيدة من مدينة ووهان، داخل مستشفى بمدينة "شياوجان" الصينية، إذ عانى الرجل من حمى مستمرة، وارتفعت درجة حرارته منذ أربعة أيام، فلجأ إلى المستشفى لإعطائه الدواء، إلا أن الأطباء أخبروه أن الدواء نفد.

وأصيب الرجل الذي لم تعرف هويته بعد، بحالة غضب، ونزع الكمامة التي كان يضعها على وجهه، وسعل عمدا في الطبيبتين، اللتين أخبرتاه بنفاد الدواء، ليصيبهما بالمرض.

وبالرغم من اكتشاف أنه مريض بالإنفلونزا وليس كورونا، إلا أن تصرفه أغضب عاملي المستشفى بشدة.

يمني يبصق على عربات التسوق في السعودية

ألقت السلطات السعودية، منذ أيام قليلة، القبض على مقيم يمني كان يبصق عمدا على عربات التسوق، في مجمع تجاري بمدينة مكة.

وحسب وسائل الإعلام السعودية، ورد بلاغ من مواطن سعودي، بشأن تعمّد مقيم يعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية بمخطط الشرائع 4، البصق داخل العربات.

وضُبط المقيم اليمني وأُحيل إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ليتضح وجود ارتفاع في درجة حرارته، ليتم وضعه في الحجر الصحي ليتبين إصابته بالفيروس من عدمه.

سيدة تسعل على البضائع في أمريكا

ألقت شرطة ولاية بنسلفانيا القبض على سيدة بعدما أقدمت على تصرف غير مسؤول داخل أحد المتاجر الغذائية، حيث سعلت عمدا في مواد غذائية بقيمة 35 ألف دولار في محل بقالة.

ودخلت المرأة التي لم يتم تحديد هويتها إلى متجر "جيرتي"  في هانوفر تاون شيب بولاية بنسلفانيا، ثم بدأت بالسعال على معروضات منها المخبوزات واللحوم، وغيرها من البضائع والمواد الغذائية الأخرى، وفقًا لما نشرته CNN.

وأوضحت الشرطة، أن المرأة لوثت الطعام عن قصد، حيث ينتظر توجيه اتهامات جنائية بحقها، بمجرد التأكد من سلامة حالتها العقلية، ويعتقد المسؤولون أن المتهمة ليست مصابة بالفيروس الخطير، إلا أنها ستخضع للاختبارات للتأكد من ذلك، فيما لم توضح دوافعها للإقدام على هذا التصرف الغريب.

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