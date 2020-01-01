بعد شفائه من كورونا.. رسالة جديدة من توم هانكس لجمهوره

وجه الممثل الأمريكي، توم هانكس، رسالة جديدة إلى جمهوره، بعد تعافيه وزوجته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكتب "هانكس" عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".

وشوهد "هانكس"، وهو يرقص بعد الهبوط من الطائرة الخاصة، بحسب "سبوتنيك" الروسي، نقلا عن موقع "بيدج سيكس"، التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، الذي يهتم بأخبار المشاهير.

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، وتلقيا العلاج في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وجدير بالذكر، أن هانكس كان يتواجد في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي، وتم وقف التصوير في الفيلم منذ إصابتهما، كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.