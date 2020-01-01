بعد التعافي.. ما هي مدة بقاء فيروس كورونا داخل الجسم؟

أوضحت دراسة لفريق دولي من العلماء في مركز بكين الطبي، المدة التي يمكن أن يعيشها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل الجسم.

وذكرت الدراسة، أن فيروس كورونا يعيش في جسم نصف عدد المتعافين كورونا، من يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض، بحسب "سبوتنيك" الروسي.

لذلك يرى العلماء، أنه من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحسب مجلة "أ تي إس".

وحلل الأخصائيون بيانات 16 مريضا متوسط أعمارهم 35.5 سنة، والذين جرى علاجهم من 28 يناير إلى 9 فبراير، وتعافوا جميعا من المرض.

وصرح عالم أمراض الرئة المشارك في الدراسة لوكيش شارما، بأن المرض حدث في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة، وبلغ متوسط فترة حضانة الفيروس 5 أيام، وكان الجميع يعانون من الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس.

والجدير بالذكر أنه جرى تسجيل أكثر من 614 ألف إصابة في العالم، وأصبحت الولايات المتحدة الرائدة بعدد المصابين تجاوز 104 ألاف حالة، واحتلت إيطاليا المركز الثاني حيث أصيب أكثر من 86 ألف شخص، والصين في المركز الثالث، مع عدد إصابات أكثر من 81 ألفا.