خبراء: يجب تنظيف الهاتف بعد كل مرة نلمسه فيها للوقاية من كورونا

مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد كورونا الذي يجتاح العالم، يتخذ العديد من الأشخاص احتياطات إضافية للحد من انتشار المرض، من غسل اليدين بانتظام إلى تقليل الاتصال بالآخرين، والكثير من الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.

وأوصى أحد خبراء الأمراض المعدية في بريطانيا، البروفيسور نايجل ماكميلان، من جامعة جريفيث، بتنظيف الهواتف الذكية بانتظام وسط تفشي المرض، بعد كل مرة نلمسها فيها، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال ماكميلان: "يمكن أن يعيش كورونا على أي سطح، وكلما زادت رطوبة هذا السطح، زادت فترة بقائه هناك، والشيء الأكثر أمانًا هو اعتبار هاتفك امتدادًا ليدك، لذا تذكر أنك تقوم بنقل كل ما هو بيدك إلى الهاتف".

وتابع: "لا تضع الهاتف في أماكن عشوائية إذا كنت تستطيع تجنب ذلك، ونظفه بعد كل مرة تلمسه فيه، حيث قد يعيش الفيروس عليه لفترة أطول مما تعتقد".

ولحسن الحظ، من السهل جدًا التأكد من نظافة وتعقيم هاتفك الذكي، وفيما يلي أهم النصائح للحفاظ على نظافة الهاتف الذكي وسط تفشي الفيروس التاجي المستجد كورونا:

استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة

يمكن أن يكون مسح هاتفك الذكي بانتظام بقطعة قماش من الألياف الدقيقة الناعمة طريقة سهلة وغير مكلفة للحفاظ على نظافة شاشتك.

اصنع محلول التنظيف الخاص بك

إذا كنت لا ترغب في استخدام محلول التنظيف، يمكنك إنشاء كمية خاصة بك، قم ببساطة بخلط محلول 60% من الماء و40% من الكحول، وضعه على قطعة قماش قبل مسح الشاشة.

استخدام مناديل مطهرة

إذا كان لديك مناديل مطهرة في متناول اليد، يمكنك استخدامها على الجزء الخلفي من الهاتف الذكي وحتى العلبة، وحاول تجنب استخدام هذه المناديل على الشاشة إن أمكن.

اغسل يديك بانتظام

قد يبدو الأمر واضحًا، ولكن غسل يديك بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظافة هاتفك الذكي، وينصح الأطباء بغسلها بالماء الساخن والصابون لمدة 20 ثانية.