في 5 دقائق.. أجهزة جديدة للكشف عن كورونا في وقت قياسي

12:57 ص | الأحد 29 مارس 2020
جهاز للكشف عن كورونا

جهاز للكشف عن كورونا

كتب: حسن شحاته

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منذ انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمدينة "ووهان" الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، بدأ العلماء والأطباء ببذل كامل طاقتهم للتوصل إلى كل جديد يخدم العالم في مواجهة هذه الجائحة.

وكشفت شركة أمريكية، عن توصلها إلى ابتكار جهاز جديد للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكنه تحديد وكشف الإصابة الإيجابية خلال 5 دقائق من عملية إجراء الفحص، بينما يؤكد عدم الإصابة خلال 13 دقيقة فقط، وهو ما يعتبر وقت قياسي جديد، بحسب "سبوتنيك" الروسي نقلا عن موقع شركة "أبوت".

وذكرت الشركة المصنعة للجهاز في بيان لها، أن الجهاز والذي أطلق عليه اسم "ID Now" قابل للحمل وصغير وسهل الاستخدام، حيث يقدر وزنه بحوالي 3 كيلوجرام.

وأشارت الشركة إلى أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، منحت الإذن للبدء في إنتاج وتصنيع هذه الأجهزة، وستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

روسيا تصمم جهازا للكشف عن كورونا

وتمكن علماء روسيين في العاصمة العلمية الروسية نوفوسيبيرسك، من تصميم جهازا قادرا على الكشف عن فيروس كورونا خلال 90 دقيقة.

وقالت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا: "جرى استخدام نظام اختبار جديد لتشخيص نوع جديد من الفيروسات التاجية في نوفوسيبيرسك، حيث تتمتع هذه الاختبارات بحساسية عالية جدا، كما يمكنها تقليل وقت تحضير العينة إلى عدة مرات، ويمكن الحصول على النتيجة خلال 90 دقيقة".

وصرحت رئيسة الوكالة الطبية الحيوية الاتحادية، فيرونيكا سكفورتسوفا، بأن الاختبارات الجديدة لها حساسية عالية جدا، وتسمح باكتشاف حتى تركيزات منخفضة من الأحماض النووية، بما في ذلك جزيئات نوع الفيروس الجديد "SARS-CoV-2".

وسيجرى إنتاج حتى 100 ألف جهاز في الأسبوع، ثم سيتضاعف هذا الرقم، على أن يجرى تسليم الأنظمة الجديدة إلى المختبرات في موسكو ومناطق أخرى.

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