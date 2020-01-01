بـ10 آلاف دولار بقشيش.. زبون يدعم موظفي مطعم بسبب أزمة كورونا

في لفتة إنسانية، ترك أحد الزبائن 10 آلاف دولار بقشيشًا للموظفين في مطعم بفلوريدا الأمريكية، تقاسمه نحو 20 موظفا قبل طرد معظمهم من العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعلقت سلسلة "سكيليت" للمطاعم على الموقف الإنساني الرائع، بعد حصول العمال على البقشيش، قائلة: "رغم كل القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم".

وترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية باستثناء خدمات توصيل الطلبات، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وصرح مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند، قائلا: "لا نعرف حتى الآن من هو، لكننا نتمنى تحديد هوية هذا المحسن السخي"، بحسب موقع "جلوبال نيوز".

وتابع: "لدينا زبائن يترددون بانتظام منذ سنوات. هم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضلة وأين يفضلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم".

واضطر المطعم للتخلي عن 90% من أصل 200 موظف يعملون في تسعة مطاعم في فلوريدا بسبب قرار الإغلاق.

وعاد 20 موظفا في مطعم نابولي إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم، ليعود 20 موظفا في مطعم نابولي إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم.

وكانت أمريكا قد سجلت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث أشارت المصادر الرسمية، الجمعة، إلى تسجيل 100 ألف إصابة، مع وفاة حوالي 1600 شخص.