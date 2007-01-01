بعد ساعة.. الأرض تغرق في الظلام لمدة 60 دقيقة كاملة

يحتفل العالم بـساعة الأرض، الحدث السنوي الذي ينظمه الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) في السبت الأخير من شهر مارس، اليوم، على الرغم من إلغاء جميع الأحداث العامة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت منظمة ساعة الأرض، إلى أن "في جوهرها، كانت ساعة الأرض دائمًا حول قوة الناس، وخلال هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها، قد لا نكون قادرين على الاجتماع معًا بشكل شخصي، ولكن لا يزال بإمكاننا الوقوف بشكل رمزي في تضامن مع الملايين الآخرين في جميع أنحاء العالم من منازلنا الخاصة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وساعة الأرض، هي مبادرة أطلقها الصندوق العالمي للحياة البرية، بدأت في عام 2007، تشجع الناس على إطفاء الأنوار من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً من آخر سبت في مارس، حسب التوقيت المحلي لكل بلد.

وانطلقت ساعة الأرض من مدينة سيدني الأسترالية، عندما شارك لأول مرة 2.2 مليون شخص على إطفاء أضواءهم لمدة ساعة واحدة لدعم العمل بشأن تغير المناخ، وأصبحت ساعة الأرض منذ ذلك الحين حركة أكثر شمولية لحماية البيئة، شهدت مشاركة أكثر من 180 دولة في عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، يشارك الملايين من الناس حول العالم في هذا الحدث، بالإضافة إلى معالم مثل برج "إيفل" في باريس وساعة "بيج بن" في لندن ودار أوبرا سيدني ومبنى "إمباير ستيت" وقصر "باكنغهام" و"الكولوسيوم" وقلعة "أدنبرة"، تطفأ أضوائها خلال هذه الساعة.

ويعبر منظمو ساعة الأرض عن الهدف من المبادر قائلين "الفكرة هي الامتناع عن استخدام الإضاءة غير الضرورية لتوفير الطاقة في دعوة رمزية لحماية البيئة"، ومن المفترض أن يجمع هذا الحدث الأشخاص الذين يشتركون في هدف واحد، وهو "مستقبل صديق للبيئة"..

ومن المقرر أن يبث منظمو ساعة الأرض أحداثه هذا العام مباشرة عبر الإنترنت، حيث أعلنت كثير من دول العالم أنها سوف تشارك، في ظل جائحة كوفيد-19 العالمية.

وأشار المنظمون في دعوتهم للمشاركة: "كن مبدعًا واستغل بعض الوقت للتخلص من التوتر، العب ألعاب الطاولة مع العائلة أو تناول عشاء على ضوء الشموع أو تأمل النجوم"، ودعوا الجميع لمشاركة كيف يقضون ساعة الأرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا جرى اختيار السبت الأخير من شهر مارس لإقامة حدث ساعة الأرض؟

اختيار السبت الاخير من شهر مارس للاحتفال بساعة الأرض ليس بالصدفة، وإنما على أساس قوي، وهو أن هذا الوقت قريب جدا من موعد الاعتدال الربيعي، وهو الوقت الذي يكون فيه عدد ساعات الليل تساوي عدد ساعات النهار، ما يضمن مشاركة معظم دول ومدن العالم في الفعاليات في وقت متقارب من الليل.