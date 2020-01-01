منذ 5 أعوام.. رجل بريطاني يستعد لمواجهة كورونا بـ"ملجأ تحت الأرض"

توقع البلاء قبل أوانه، وحصن نفسه لاستقبال أي كوارث بشرية، حيث بدأ رجل بريطاني منذ 5 سنوات، بناء "ملجأ" تحت الأرض ليكون ملاذا له في حال تعرض العالم لأي كارثة، كما هو الحال الآن مع فيروس كورونا ووفاة الكثيرين حول العالم بعد الإصابة به.

ملجأ الرجل البريطاني للحماية من فيروس كورونا

وحرص البريطاني كولين فورز على جعل ملجأه أشبه بـ"منزل مصغر" مليء بوسائل الترفيه والتسلية.

وفي عام 2005، قرر فورز، أن يبدأ في بناء ملجأ تحت الأرض، في الحديقة الخلفية لمنزله، وضع فورز في الملجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة من الطبول لممارسة هوايته المفضلة، كما زوده بمولد كهرباء خاص.

وبنى الرجل مطبخا داخل الملجأ، مزودا بجهاز "ميكرويف" ومغسلة.

وحرص فورز على وضع قناع غاز داخل الملجأ.

ومع أن الوضع الذي يعيشه العالم الآن في ظل تفشي فيروس كورونا لا يتطلب كل هذه الإجراءات المعقدة، فإن فورز أكد أنه سعيد بقرار بناء هذا الملجأ، وأنه يستخدمه الآن في "زمن كورونا".