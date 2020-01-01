فيديو.. سكان فيينا يوقدون الشموع ويصلون عند "عمود الطاعون" لرد وباء كورونا

03:13 م | السبت 28 مارس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: (وكالات)

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أشعل سكان العاصمة النمساوية "فيينا" الشموع، وتجمهروا عند "عمود الطاعون"، للصلاة من أجل الخلاص من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ورد خطره عنهم.

و"عمود الطاعون"، نصب تذكاري تم تشييده عام 1679 بعد وباء "الطاعون العظيم"، وهو عمود ثلاثي يقع في شارع جرابين في مدينة فيينا بالنمسا، ويعتبر واحدا من القطع الفنية المشهورة والنحتية البارزة في المدينة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفقا لتقديرات مختلفة، أودى وباء "الطاعون العظيم" في أواخر القرن السابع عشر بحياة حوالي 80 ألف شخص، ولم يعرف الطب في تلك الأيام كيفية التعامل مع المرض، وكان أمام الناس فقط الصلاة وطلب الشفاء.

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