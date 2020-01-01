الصين تتحدث عن علاج لفيروس كورونا مشتق من الدب الأسود

03:26 م | السبت 28 مارس 2020
الدب الأسود

الدب الأسود

كتب: وكالات

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نصحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، باستخدام دواء مصنوع من أجزاء من حيوان الدب الأسود، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الدواء الجديد مصنوع من الإفرازات الصفراء لحيوان الدب الآسيوي 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الدواء الصيني الجديد مصنوع بالكامل من الإفرازات الصفراء لحيوان الدب الآسيوي الأسود، والذي يقول الأطباء الصينيون إن جسده يحتوي على مضادات قوية للفيروس.

ويدخل في صناعة الدواء الجديد أيضا بجانب إفرازات الصفراء للدببة الآسيوية، قرون الماعز وبعض الأنواع من النباتات والأعشاب، ليصبح الدواء في النهاية عبارة عن خليط من الحيوانات والنباتات.

وذكرت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، أنهم تلقوا تقارير عن 54 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 81394، وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 3295، وشفاء 7491 حالة عقب معالجتهم.

وعالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.

ولم يتم التوصل بشكل رسمي حتى الآن، إلى منشأ فيروس كورونا لكن العديد من التكهنات تقول إنه نتيجة لتناول الصينيين الخفافيش والثعابين وحيوانات وزواحف أخرى.

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