"الصحة العالمية": لا نعلم متى ينتهي كورونا.. تعايشوا معه

صدمت منظمة الصحة العالمية سكان العالم، بشأن عدم معرفتها بالوقت الذي يمكن خلاله انتهاء فيروس كورونا تماما.

وقال مايكل ريان، مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن على الإطلاق توقع متى يتوقف ذلك الوباء تماما، مشيرا إلى أن هناك دول دخلت للتو في دائرة فيروس كورونا.

وأضاف ريان: "نحن جميعا سنواجه مستقبل مجهول، لذا على العالم أن يجد طريقة للتعايش مع الفيروس حتى يتم تطوير لقاح له"، وفق ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وواصل حديثه: "على العالم أن يتخذ قرارات وتدابير صعبة من أجل أهداف مستقبلية ومباشرة، تمكن الدول من التعايش مع الفيروس، لأن تطوير لقاح له هو الحل الوحيد".