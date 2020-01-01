"الصحة العالمية": لا نعلم متى ينتهي كورونا.. تعايشوا معه

منظمة الصحة العالمية
صدمت منظمة الصحة العالمية سكان العالم، بشأن عدم معرفتها بالوقت الذي يمكن خلاله انتهاء فيروس كورونا تماما.
وقال مايكل ريان، مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يمكن على الإطلاق توقع متى يتوقف ذلك الوباء تماما، مشيرا إلى أن هناك دول دخلت للتو في دائرة فيروس كورونا.
وأضاف ريان: "نحن جميعا سنواجه مستقبل مجهول، لذا على العالم أن يجد طريقة للتعايش مع الفيروس حتى يتم تطوير لقاح له"، وفق ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وواصل حديثه: "على العالم أن يتخذ قرارات وتدابير صعبة من أجل أهداف مستقبلية ومباشرة، تمكن الدول من التعايش مع الفيروس، لأن تطوير لقاح له هو الحل الوحيد".
في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكوما
أصيب العشرات من أفراد قبيلة نائية من آكلي لحوم البشر،في غينيا الجديدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قتلوا مهندس تعدين صيني مصاب بالفيروس وأكلوه، وتو
يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تشهدها سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، إذ سيتعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في تمام الساعة الثالثة و16 دقيقة عصرا.
تُعَدّ أوروبا الآن مركزا لوباء فيروس كورونا، لكن بلدا واحدا في القارة العجوز لم تتجه فيه السلطات إلى تغييرات جذرية في مجريات الحياة اليومية، بحسب موقع "bbc".
تعليقات الفيسبوك