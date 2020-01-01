"لابس شراب زلبطة".. شاهد أشهر "إيفهات" جورج سيدهم المسرحية

خفة ظل كبيرة تمتع بها الفنان الكوميدي جورج سيدهم خلال أعماله الفنية التي قدمها طوال مسيرته داخل الوسط الفني، قبل رحيله أمس الجمعة عن عامنا، عن عمر ناهز الـ82 عاما، ونرصد لكم أشهر "الإيفهات" التي لا تنسى له، منذ بدايته مع ثلاثي أضواء المسرح.

"أنت رجلاً والرجال قليل"، عبارة قالها جورج سيدهم خلال حديثه مع الفنان نجاح الموجي، ظلت راسخة طويلا في أذهان محبيه، وذلك خلال عرضه لمسرحية "المتزوجون".

وشهدت مسرحية المتزوجون، العديد من الإيفهات للفنان الراحل "سيدهم"، كان من بينها "لابس شراب زلبطة"، في إشارة لشراب سمير غانم الذي كان يرتديه.

"اديني هامبرجر"، "إيفيه" خطف به جورج سيدهم ضحكات المتواجدين بالمسرح خلال نطقه لتلك الجملة أثناء حديثه مع الفنان سمير غانم، وذلك خلال عرضه لمسرحية "أهلا يا دكتور".

"مالك عامل زي دكر الوز ليه"، "إفيه" انفجر المسرح من الضحك فور إطلاقه من جورج سيدهم، موجها حديثه إلى الفنان سمير غانم، خلال مسرحية "فندق الأشغال الشاقة".