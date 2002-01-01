باحثون: وباء كورونا ليس نتيجة عمل مختبر

12:03 ص | السبت 28 مارس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب: (وكالات)

أخبار متعلقة

باكستان: نعمل على الاستفادة الكاملة من الصين في مكافحة كورونا

باكستان: نعمل على الاستفادة الكاملة من الصين في مكافحة كورونا

روسيا: عواقب تفشي كورونا في سوريا وخيمة

روسيا: عواقب تفشي كورونا في سوريا وخيمة

رئيس تونس يبدي استعداده لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

رئيس تونس يبدي استعداده لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

سفارة مصر في بلجراد تعرض الترتيبات القنصلية الخاصة بمواجهة كورونا

سفارة مصر في بلجراد تعرض الترتيبات القنصلية الخاصة بمواجهة كورونا

رافق تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، مجموعة من "نظريات المؤامرة"، أبرزها أنه نتاج أعمال تمت في أحد المختبرات في الصين، وهو ادعاء دحضه العلماء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال موقع "ساينس لايف" العلمي، إن إحدى الخرافات هي أن وباء كورونا المستجد المعروف أيضا بـ"كوفيد - 19"، تم صنعه على أيدي علماء في مدينة ووهان الصينية، مهد الفيروس، قبل أن يفلت الأمر من بين أيديهم.

ونسف تحليل أجري مؤخرا للفيروس، نظرية المؤامرة هذه، إذ قارن باحثون بين جينات هذا الفيروس والفيروسات السبعة السابقة من أسرة كورونا التي أصابت البشر.

ومن بين هذه الفيروسات، "سارس" الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، وأدى حينها إلى موت أكثر من 800 شخص حول العالم.

وكتب الباحثون في مجلة "نيتشر ميدسين" العلمية قبل أيام: "تحليلنا يظهر بوضوح أن كورونا المستجد ليس نتيجة عمل مختبر أو فيروس جرى التلاعب به عمدا" من جانب البشر.

وعمل أستاذ علم المناعة والأحياء الدقيقة، كريستيان أندرسن، وزملاؤه في معهد "سكريبس"، وهو منشأة أبحاث طبية أمريكية غير ربحية في ولاية كاليفورنيا، على دراسة النموذج الجيني للبروتينات التاجية التي تبرز من سطح الفيروس.

ويستخدم الفيروس هذه الأدوات الموجودة على سطحه في الهجوم على الجدران الخارجية للخلايا المضيفة، في أجسام الكائنات الحية، ثم الولوج إلى داخلها.

وقال العلماء إن رأس الحربة (البروتينات التاجية) التي يستخدمها الفيروس في مهاجمة خلايا الكائنات الحية، تطورت نتيجة الانتقاء الطبيعي وليس نتيجة الهندسة الوراثية التي تصنع في المختبرات.

ومن الشائعات الكاذبة التي ظهرت في هذا السياق، أن الوباء "اختُرع" في مختبر فرنسي قبل سنوات، وقد تناول فريق وكالة  وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" هذه الشائعة في تقرير.

ومنذ أسبوعين، انتشر على نطاق واسع منشور تحدث عن أن كورونا المستجد "مصنّع في الولايات المتحدة، بهدف تدمير الصين وإيطاليا وإيران "قبل أن "ينقلب السحر على الساحر"، بحسب "فرانس برس".

وظهر تضارب نظريات المؤامرة بشأن كورونا ضعفها في تفسير الواقع، فلا يمكن أن ينشأ الوباء في الصين، ثم ينشأ بالطريقة ذاتها في دول أخرى.

وفي بيان نشر في التاسع عشر من فبراير الماضي في مجلة "ذا لانسيت" الطبية العريقة، حذر مجموعة من علماء الصحة العامة، من انتشار هذه المعلومات المغلوطة.

وقال البيان: "ندين بشدة نظريات المؤامرة التي تتحدث عن أن فيروس كورونا المستجد ليس طبيعي المنشأ".

الأكثر قراءة

صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

أصيب العشرات من أفراد قبيلة نائية  من آكلي لحوم البشر،في غينيا الجديدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قتلوا مهندس تعدين صيني مصاب بالفيروس وأكلوه، وتو
جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكوما
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تشهدها سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، إذ سيتعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في تمام الساعة الثالثة و16 دقيقة عصرا.
المحاريث كفيلة بالعلاج.. ما هو البلد الأوروبي الوحيد الذي يتجاهل كورونا؟

المحاريث كفيلة بالعلاج.. ما هو البلد الأوروبي الوحيد الذي يتجاهل كورونا؟

تُعَدّ أوروبا الآن مركزا لوباء فيروس كورونا، لكن بلدا واحدا في القارة العجوز لم تتجه فيه السلطات إلى تغييرات جذرية في مجريات الحياة اليومية، بحسب موقع "bbc".