باحثون: وباء كورونا ليس نتيجة عمل مختبر

رافق تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، مجموعة من "نظريات المؤامرة"، أبرزها أنه نتاج أعمال تمت في أحد المختبرات في الصين، وهو ادعاء دحضه العلماء، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال موقع "ساينس لايف" العلمي، إن إحدى الخرافات هي أن وباء كورونا المستجد المعروف أيضا بـ"كوفيد - 19"، تم صنعه على أيدي علماء في مدينة ووهان الصينية، مهد الفيروس، قبل أن يفلت الأمر من بين أيديهم.

ونسف تحليل أجري مؤخرا للفيروس، نظرية المؤامرة هذه، إذ قارن باحثون بين جينات هذا الفيروس والفيروسات السبعة السابقة من أسرة كورونا التي أصابت البشر.

ومن بين هذه الفيروسات، "سارس" الذي انتشر بين عامي 2002 و2003، وأدى حينها إلى موت أكثر من 800 شخص حول العالم.

وكتب الباحثون في مجلة "نيتشر ميدسين" العلمية قبل أيام: "تحليلنا يظهر بوضوح أن كورونا المستجد ليس نتيجة عمل مختبر أو فيروس جرى التلاعب به عمدا" من جانب البشر.

وعمل أستاذ علم المناعة والأحياء الدقيقة، كريستيان أندرسن، وزملاؤه في معهد "سكريبس"، وهو منشأة أبحاث طبية أمريكية غير ربحية في ولاية كاليفورنيا، على دراسة النموذج الجيني للبروتينات التاجية التي تبرز من سطح الفيروس.

ويستخدم الفيروس هذه الأدوات الموجودة على سطحه في الهجوم على الجدران الخارجية للخلايا المضيفة، في أجسام الكائنات الحية، ثم الولوج إلى داخلها.

وقال العلماء إن رأس الحربة (البروتينات التاجية) التي يستخدمها الفيروس في مهاجمة خلايا الكائنات الحية، تطورت نتيجة الانتقاء الطبيعي وليس نتيجة الهندسة الوراثية التي تصنع في المختبرات.

ومن الشائعات الكاذبة التي ظهرت في هذا السياق، أن الوباء "اختُرع" في مختبر فرنسي قبل سنوات، وقد تناول فريق وكالة وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس" هذه الشائعة في تقرير.

ومنذ أسبوعين، انتشر على نطاق واسع منشور تحدث عن أن كورونا المستجد "مصنّع في الولايات المتحدة، بهدف تدمير الصين وإيطاليا وإيران "قبل أن "ينقلب السحر على الساحر"، بحسب "فرانس برس".

وظهر تضارب نظريات المؤامرة بشأن كورونا ضعفها في تفسير الواقع، فلا يمكن أن ينشأ الوباء في الصين، ثم ينشأ بالطريقة ذاتها في دول أخرى.

وفي بيان نشر في التاسع عشر من فبراير الماضي في مجلة "ذا لانسيت" الطبية العريقة، حذر مجموعة من علماء الصحة العامة، من انتشار هذه المعلومات المغلوطة.

وقال البيان: "ندين بشدة نظريات المؤامرة التي تتحدث عن أن فيروس كورونا المستجد ليس طبيعي المنشأ".