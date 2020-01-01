أبرزهم "المتزوجون" و"كلام خواجات".. مسرحيات تألق فيها جورج سيدهم

رحل الفنان جورج سيدهم، عن عالمنا، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، حيث نشر الفنان هاني رمزي صورة تجمعه بـ "سيدهم"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقا عليها: "الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي، ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي".

مسرحيات عديدة شارك فيها الفنان الراحل جورج سيدهم، طول مسيرته الفنية، والتي لاقت جميعها استحسان جمهوره، ومن أبرز هذه المسرحيات:

"المتزوجون"

عرضت في عام 1976، وجسد جورج خلالها شخصية "حنفي".

تدور أحداث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وقدم واحد من أشهر مشاهد تلك المسرحية، وهو مشهد تناوله لكمية هائلة من البيض، تحت ضغط من زوجته في المسرحية "نفيسة"، وتلعب دورها راوية سعيد، من أجل تغذيته.

"أهلاً يا دكتور"

عرضت في عام 1981، جسد خلالها جورج سيدهم شخصية "الزناتي خليفة"، وتدور أحداث المسرحية حول طبيبان صديقان هما "نادر" الذي جسده سمير غانم، و"الزناتي خليفة" التي جسدها جورج سيدهم، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف عن بعضهما البعض، فنادر ابن عميد كلية الطب نجح اعتمادا على احترام الناس لأبيه، واتخذ من عمله سبيلًا للربح السريع و الثراء على حساب أخلاقيات المهنة، والزناتي طبيب شريف قضى سبع سنوات في الصعيد ومخلص لقَسَم أبو قراط، وبين الاثنين تدور حوارات حول الأخلاق والمجتمع، وعن اختلافات كل منهما.

"كلام خواجات"

جسد فيها جورج شخصية "مختار"، وهي مسرحية كوميدية ساخرة تروي لنا قصة حياة المحامي العاطل عن العمل "سليمان" عبدالله فرغلي، حيث يزوره في يوم من الأيام سيد رجل يعرفه منذ زمن بعيد ويعرف عنه الكثير إذ أنه يحاول استغلاله والضغط عليه من خلال قصة قديمة وذلك من أجل حصول سيد على وظيفة. عندها تتوالى الأحداث وتتصاعد بشكل مثير وشيق.

"فندق الأشغال الشاقة"

شارك في بطولتها مع الفنان سمير غانم، وتدور أحداثها حول "الصول مصيلحي" الذي جسده سمير غانم، الذي يٌدير أحد السجون، فيعرض عليه حماه زكريا موافي أن يؤجر زنزانات السجن كغرف فندق حتى يتمكن من إتمام زواجه على خطيبته، ويلتقي بجورج المسجون الوحيد في الزنزانة وتقع العديد من المفارقات الكوميدية بينهم.