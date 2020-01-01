2 ترليون دولار لمواجهة كورونا.. ما حجم المبلغ الذي رصدته أمريكا بمختلف العملات؟

أعد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأرسلها إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز".

ويعادل المبلغ الذي رصدته الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الفيروس القاتل:

- أكثر من 31 ترليون جنيه مصري.

- أكثر من 7 ترليون ريال سعودي.

- أكثر من 7 ترليون درهم إماراتي.

- أكثر من 215 ترليون ين ياباني.

- حوالي ترليون جنيه إسترليني.

- حوالي ترليون يورو.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت 81321 إصابة بفيروس كورونا المستجد، متجاوزة بهذه النتيجة عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، وفق إحصاء خاص يستند إلى بيانات جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس.

والجدير بالذكر، أن موقع "وورلد أو ميترز"، أمس، كشف عن رقم مخيف يشير إلى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذكرت أنه بلغ أكثر من 15400 ألف حالة في يوم واحد.