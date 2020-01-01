سبيل "كحول" لأهالي المحلة.. تعقيم صبح وليل

ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره فى مصر، قرر سعيد حسن، صاحب محل منظفات فى مدينة المحلة الكبرى، تحويل كولمان المياه إلى كولمان كحول، ووضعه مجاناً للمواطنين لتطهير وتعقيم أيديهم.

يشارك «سعيد» فى تطبيق ونشر الإجراءات الوقائية التى أوصت بها وزارة الصحة فى هذه الفترة للحد من الإصابة بالفيروس: «فى الوقت اللى بعض المحلات خبّت فيه الكحول ورفعت سعره على الناس، حبيت أشارك وأساعد أهلى وجيرانى بتوفير الكحول مجاناً حتى لو عندهم فى بيوتهم، مهم أوى إنهم يعقموا إيديهم لأن الشارع مليان ميكروبات ومش أمان». ويجدد الكحول مرتين فى اليوم الواحد، صباحاً ومساء: «بسيبه بالليل كمان بعد ما بروح، ممكن حد يكون معدى وعايز يطهّر إيده ومش معاه ميّه ولا أى حاجة»، وأحياناً يقوم «سعيد» بتزويد كمية الكحول لـ3 مرات يومياً، عندما يزيد الإقبال على استخدام الكولمان: «الناس مبسوطة جداً بالفكرة وبيقفوا يعقموا إيديهم وبيشكرونى ويدعوا لى ويقولوا لى ربنا يجازيك خير ويمشوا، ولما حد بيعدى يعقم إيديه أكتر من مرة بتبسط جداً لأنه بيساعد نفسه واللى حواليه على منع انتشار الفيروس».

وجدت فكرته إقبالاً واستحساناً كثيراً، ويلاحظ «سعيد» أن بعض سكان المنازل المجاورة لمنزله يأتون لاستخدام السبيل يومياً: «فيه ناس حواليا لما لقيتنى عامل السبيل ده، بطلت تشترى كحول وبتيجى تعقم عندى، إحنا فى وقت أزمة ولازم كلنا نقف مع بعض لحد ما نعديها على خير».